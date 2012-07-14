دومین سرقت مسلحانه بانک در کمتر از 10 روز

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 7:30 دقیقه چهارشنبه هفته گذشته مرد نقاب‌داری وارد یکی از شعبه های بانک مهر در مشهد شد و با تهدید اسلحه از کارمندان بانک خواست در یکی از اتاق های شعبه برود. سارق مسلحه سپس با برداشتن پول های روی گیشه از محل متواری شد. پس از اطلاع ماجرا به پلیس تیمی از کارآگاهان مبارزه با سرقت مسلحانه در بانک حاضر شده و تحقیقات در این رابطه را آغاز کردند. بررسی دوربین های مداربسته شعبه نشان داد سارق مسلح در حالیکه صورت خود را ماسک آلودگی هوا پوشانده بود و در دستانش یک اسلحه کمری و یک تبر داشت، وارد بانک شده بود.

او پس از زندانی کردن کارمندان حدود 3 میلیون تومان پول را از روی گیشه ها سرقت و به تنهایی از محل فرار کرده بود.

کارشناسان اسلحه شناسی پلیس آگاهی نیز با تحقیقات خود دریافتند اسلحه سارق بانک قلابی بوده است.

هم اکنون تحقیقات در این رابطه از سوی کارآگاهان ادامه دارد. این در حالی است که طی دو هفته گذشته دو مورد سرقت مسلحانه از بانک های مشهد رخ داده است. یازدهم تیر ماه نیز، 4 سارق مسلحه وارد بانک کشاورزی شعبه بلوار معلم مشهد شده و با تیراندازی و تهدید کارکنان حدود 25 میلیون تومان پول نقد را به سرقت برده بودند.