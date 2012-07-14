دشمنان نظام هویت ایران اسلامی را هدف توطئه های خود قرار داده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضائی در نخستین همایش منطقه ای حجاب و عفاف در شهرستان دهگلان با بیان اینکه دشمن برای ضربه زدن به نظام تلاش زیادی می ‌کند، اظهار داشت: صدها کانال ماهواره ‌ای امروزه درصدد از بین بردن هویت ایران اسلامی و آرمان های نظام و انقلاب هستند.

وی با بیان اینکه دین اسلام نمونه ‌های کاملی از حجاب و عفاف دارد، افزود: امروز دشمن از طرق مختلف می ‌خواهد در این زمینه الگوسازی کند که خانواده ‌ها برای دمقابله با این هجمه های فرهنگی باید هوشیار باشند.

فرماندار دهگلان با بیان اینکه حجاب مصونیت است نه محدودیت، ادامه داد: زنان با رعایت دستورات خدا در بحث حجاب می ‌توانند در تمام سنگرهای اجتماعی حضور چشمگیر در کنار مردان داشته باشند.

رضایی همه دستگاه‌ها را در زمینه حجاب مسئول دانست و یادآور شد: صدا و سیما، رسانه های جمعی، دانشگاه ‌ها و مدارس نقش بیشتری در این راستا دارند.

وی معنویت را جزو جدا نشدنی کار هنرمندان، نویسندگان، روزنامه نگاران و پژوهشگران عنوان کرد و افزود: هنرمندان ما باید سرزنده باشند و اگر هنرمندی گوشه‌ گیر باشد راه به جایی نمی ‌برد.

فرماندار دهگلان ادامه داد: هنرمند شخصیتی است که انرژی مثبت تولید می ‌کند و در این راستا باید مهارت‌ های فنی خود را ارتقا دهد.

گفتنی است در نخستین همایش منطقه ای حجاب و عفاف در آیینه رسانه که با حضور استان های کردستان، کرمانشاه، ایلام، همدان، لرستان و آذربایجان غربی در دهگلان برگزار شد، هنرمندان، نویسندگان، روزنامه نگاران و پژوهشگران آثار و مقالات خود در بخش مقاله و بخش تولیدات رسانه ای ارائه دادند.

در اولین روز این همایش شرکت کنندگان با تبین اندیشه های بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در اهمیت حفظ حجاب و عفاف در رسانه و شیوه ها و روش های موثر در اشاعه فرهنگ حجاب و عفاف پرداختند.

نخستین همایش منطقه ای حجاب و عفاف در آیینه رسانه با هدف جذب دیدگاه ها و طرح های نو در زمینه عفاف و حجاب و ایجاد احساس مسئولیت جمعی در زمینه عفاف و حجاب در جامعه و نشر و تبلیغ فرهنگ حجاب و عفاف برگزار شد.