به گزارش خبرنگار مهر، محمود تمنانلو صبح شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته تامین اجتماعی افزود: در خراسان شمالی در مجموع 95 هزار و 789 نفر بیمه شده اصلی سازمان تامین اجتماعی وجود دارد که با احتساب افراد تحت تکفل 218 هزار و 784 نفر از مردم استان از خدمات این نهاد استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه در سطح کشور بیش از 11 میلیون نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، تصریح کرد: بر این اساس خراسان شمالی از نظر شاخص تعداد افراد بیمه شده به نسبت میانگین کشوری وضعیت مطلوبی دارد.

تمنانلو ترکیب جمعیت بیمه شدگان استان را شامل 69 هزار و 321 نفر بیمه اجباری، هزار و 639 نفر بیمه اختیاری، 3 هزار و 288 نفر بیمه شدگان کمیته امداد، هزار و 615 نفر بیمه شدگان مشاغل آزاد و ... ذکر کرد.

به گفته وی تعداد کارگران ساختمانی بیمه شده در خراسان شمالی نیز 4 هزار و 267 نفر بوده که ثبت قرارداد شده‌اند و علاوه بر این، تعداد هزار و 63 نفر دیگر نیز ثبت نام کرده ومنتظر عقد قرارداد هستند.

این مسئول تعداد قالی بافان بیمه شده در خراسان شمالی را 3 هزار و 787 نفر اعلام کرد و افزود: همچنین در طرح بیمه زنان سرپرست خانوار که از ابتدای مهر ماه سال 90 آغاز شده است نیز تاکنون 2 هزار و 150 نفر از افراد معرفی شده توسط نهادهای بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) تحت پوشش بیمه این نهاد قرار گرفته‌اند.

وی با یادآوری اینکه در سال 90 از نظر شاخص تعداد بیمه شدگان، این استان شاهد 27 درصد رشد بوده است اظهار داشت: از این نظر خراسان شمالی مقام اول کشوری را به خود اختصاص داده است.

تمنانلو همچنین با اعلام اینکه هم اکنون 75 درصد جمعیت شهری استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، افزود: این افراد مشمول استفاده از 18 نوع خدمات بیمه‌ای بوده و در این زمینه در برخی از موارد با سایر بیمه‌ها همپوشانی ارائه خدمات وجود دارد.

وی در مورد تعداد بازنشستگان و از کار افتادگان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی نیز اظهار داشت: در حال حاضر 4 هزار و 375 نفر از بازنشستگان، 828 نفر از کار افتاده و 2 هزار و 997 نفر بازمانده تحت پوشش این نهاد بوده که در مجموع جمعیتی 8 هزار و 200 نفری را شامل می‌شوند.

مدیرکل سازمان تامین اجتماعی خراسان شمالی در مورد صدرو دفترچه بیمه درمانی در استان نیز عنوان کرد: در سال گذشته 45 هزار و 392 دفترچه درمانی صادر شده که حدود 31 هزار جلد از این تعداد شامل دفترچه‌های تعویضی بود.

