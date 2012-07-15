  1. جامعه
۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۵:۳۳

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

کمبود 570 میلیارد تومان اعتبار برای درمان جانبازان

کمبود 570 میلیارد تومان اعتبار برای درمان جانبازان

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح گفت: برای رفع مشکلات درمانی جانبازان زیر 70 درصد تقاضای 680 میلیارد تومان اعتبار را در قانون بودجه داشتیم در حالی که فقط 90 میلیارد تومان از آن تخصیص داده شد.

سردار حسن دقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس مشکلاتی که برای درمان جانبازان ایجاد شده بود قرار شد درمان این افراد به سازمان نیروهای مسلح سپرده شود به همین دلیل پس از بررسی میزان اعتبار مورد نیاز، در قانون بودجه امسال بودجه ای را پیشنهاد کردیم.

به گفته وی، متاسفانه در قانون بودجه حدود یک هفتم اعتبار پیشنهادی برای درمان جانبازان تخصیص داده شد که به هیچ وجه کافی نیست.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح تاکید کرد: در حال حاضر یک میلیون نفر جانباز و خانواده آنان تحت پوشش سازمان ما قرار دارند و خدمات درمانی دریافت می کنند.

دقیقی گفت: با معاونت راهبردی ریاست جمهوری برای اختصاص بودجه بیشتر برای درمان جانبازان مذاکراتی انجام شده است که امیدواریم به نتیجه برسد و مشکل کمبود اعتبار ما برطرف شود.

وی افزود: در صورت کمبود اعتبار باز هم خدمات درمانی به جانبازان ارائه می شود اما مشکلاتی را برای ما ایجاد خواهد کرد و باید از دیگر منابع اعتبار لازم را تامین کنیم.

کد مطلب 1649445

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها