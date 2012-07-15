کمبود 570 میلیارد تومان اعتبار برای درمان جانبازان

سردار حسن دقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس مشکلاتی که برای درمان جانبازان ایجاد شده بود قرار شد درمان این افراد به سازمان نیروهای مسلح سپرده شود به همین دلیل پس از بررسی میزان اعتبار مورد نیاز، در قانون بودجه امسال بودجه ای را پیشنهاد کردیم.

به گفته وی، متاسفانه در قانون بودجه حدود یک هفتم اعتبار پیشنهادی برای درمان جانبازان تخصیص داده شد که به هیچ وجه کافی نیست.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح تاکید کرد: در حال حاضر یک میلیون نفر جانباز و خانواده آنان تحت پوشش سازمان ما قرار دارند و خدمات درمانی دریافت می کنند.

دقیقی گفت: با معاونت راهبردی ریاست جمهوری برای اختصاص بودجه بیشتر برای درمان جانبازان مذاکراتی انجام شده است که امیدواریم به نتیجه برسد و مشکل کمبود اعتبار ما برطرف شود.

وی افزود: در صورت کمبود اعتبار باز هم خدمات درمانی به جانبازان ارائه می شود اما مشکلاتی را برای ما ایجاد خواهد کرد و باید از دیگر منابع اعتبار لازم را تامین کنیم.