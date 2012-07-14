زندگی یک خواهر و برادر دوقلو در یک رمان روایت شد

عالیه عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر از نگارش یک رمان خبر داد و گفت: از هشت ماه پیش مشغول نگارش این اثر هستم که یک ماه گذشته را مشغول بازنویسی نهایی آن بوده‌ام.

وی ادامه داد: هنوز نام نهایی اثر را انتخاب نکرده‌ام و با انتشارات ققنوس هم برای چاپ آن مذاکراتی داشته‌ام ولی صد در صد قطعی نشده و منوط به تحویل کتاب است.

نویسنده مجموعه داستان «مگر می‌شود قابیل هابیل را کشته باشد؟» درباره موضوع رمان جدیدش توضیح داد: این کتاب داستان یک خواهر و برادر دوقلو را روایت می‌کند که به دلایلی از هم دور افتاده‌اند. این رمان را می‌توان نوعی عاشقانه خانوادگی دانست.

عطایی افزود: ما در داستان برهه‌ای از زندگی این دو نفر را از سن 37 سالگی تا نوجوانی پدر و مادرشان دنبال می‌کنیم که بخش‌هایی از داستان با فلاش بک روایت می‌شود و به همین دلیل داستان دارای فصل‌بندی است.

وی با اشاره به اینکه رمان جدیدش بیش از 260 صفحه دارد، گفت: وقتی نوشتن اثر را شروع کردم داستان صرفا در تخیلم جان می گرفت، ولی در میانه راه با یک پزشک مشورت کردم و فهمیدم یکی از اتفاقات مهم که در شکل‌گیری داستان نقش مهمی دارد، به نوعی یک اتفاق پزشکی نیز هست.

این نویسنده در پایان عنوان کرد: این خواهر و برادر دو قلو ابتدا قرار بود یک جنسیت داشته باشند، ولی بر اساس یک اتفاق نادر پزشکی تبدیل به یک دختر و یک پسر می‌شوند و این یک موضوع کلیدی در داستان است.