به گزارش خبرنگار مهر، تب گرانی افسار گسیخته که از مدتی قبل سراسر کشور را در برگرفته است، در مشهد محسوس و چشمگیر است، این معضل با توجه به محدودیت هایی که زائران در هزینه دارند، به شکل آزار دهنده ای آنها را تحت تاثیر قرار داده است.

مشهد شهر ارزانی

از دیرباز همه مسافران مشهد را شهر ارزانی می دانستند و در مقام مقایسه شهرهای شمالی و شیراز و اصفهان، نرخ مواد غذایی و اسکان در پایتخت معنوی ایران را خوب توصیف می کرند.

اما حقیقت آن است که در سالهای اخیر رشد سرسام آور قیمت ها مرکز خراسان رضوی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

اسکان

ضرورت احداث اقامتگاه های ارزان از مطالبات جدی زائران در دهه اخیر بوده است. سالانه 25 میلیون مسافر روانه مشهد می شوند تا در فضای معنوی این دیار علاوه بر زیارت بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) از مناطق تاریخی و ییلاقی این شهر نیز دیدن کنند.

در مشهد هتل ها به جای اقامتگاه های ارزان یکی پس از دیگری افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

در این شهر طی سالهای اخیر اقامتگاه بابا قدرت با چادر و امکانات اندک مهیای پذیرایی از زوار شده است، در حالی که دهها هتل 4 یا 5 ستاره افتتاح و وارد مرحله زائرپذیری شده اند.

با توجه به قیمت افسانه ای این هتل های رویایی، بیش از 24 میلیون نفر از مسافران توان استفاده از هتل را ندارند و بناچار رهسپار مسافرخانه ها و مهمانپذیرها می شوند.

از 300 هزار تخت آماده در هتل های مشهد حتی در زمان اوج زوار30 تا 60 درصد خالی است، این در حالی است که تعداد زیادی زوار بدون محل اقامت در حاشیه خیابانهای مشهد در گرمای جانسوز و روزهای داغ منتظر اتفاقی برای رسیدن به یک سقف هستند.

شرایط اسکان در مشهد، دست صاحبان منازل شخصی را هم باز گذاشته است تا قیمت ها را به دلخواه تنظیم کنند.

این روزها قیمت یک خانه شخصی در مشهد با فاصله 3 تا 5 کیلومتری از حرم مطهر کمتر از یک صد هزار تومان در هر شب نیست.

بازار

زوار بعد از فراغت از لحظات پر دغدغه پیدا کردن جا و مکان، وقتی برای خرید به بازار مشهد وارد می شود، شوک ناشی از قیمتهای بالا غافلگیرش می کند.

رستوران ها در تعرفه های خود تغییرات جدی داده اند، فروشندگان سوغات، قیمت مهر و تسبیح و جانماز را به بهای زعفران رسانده اند، مواد غذایی خام هم که قصه خود را دارد و مثل همه جا گران است.

چه باید کرد

ستاد تسهیلات زائران در مشهد که قدمتی طولانی دارد هر سال با استفاده از رایزنی های خود، امکانات را برای تامین گندم، سوخت و نیازهای حوزی شهری زواری مشهد فراهم می کند.

قطعا این ستاد می تواند با برپایی فروشگاه های سیار در خیابانهای منتهی به حرم مطهر امام رضا(ع) به کاهش قیمتها کمک کند.

در شرایط کنونی نظارت بر قیمتها بیشتر از هر چیزی اولویت دارد، باید کاری کرد که سفر به مشهد مقرون به صرفه باشد، اگر زوار نیاید، اقتصاد در بازار محور این شهر دچار خسارت جدی خواهد شد و مشکلات آن همه شهر را تحت تاثیر قرار می دهد.

............................

گزارش: محمد ابراهیمی



