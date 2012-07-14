به گزارش خبرنگار مهر، بسیاری از طرح‌هایی که برای پیشرفت منطقه‌ای اجرا می‌شوند ممکن است در میانه راه یا پس از پایان طرح سخنانی مبنی بر اینکه طرح کارشناسی نشده بوده و یا توجیه اقتصادی نداشته، مطرح شود.

به عنوان نمونه شنیده می‌شود که برخی از واحدهایی که در همدان فعالیت می‌کنند باید مواد اولیه لازم را از خارج استان همدان تهیه کنند و یا اینکه مواد اولیه از معدنی به دست می‌آید در همدان وجود دارد و فاصله آن با کارخانه بسیار زیاد است.

در برخی موارد نیز با توجیه اینکه یک خط لوله از همدان می‌گذرد صنعتی را در استان راه‌اندازی می‌کنند که از صنایع پرمصرف آب است و این در حالی است که همدان در تأمین آب مورد نیاز صنایع با مشکل جدی روبروست.

بررسی وضعیت برخی پروژه های ساخته شده در استان همدان نیز موید این واقعیت است که مطالعات لازم بر روی طرح صورت نگرفته کما اینکه در خصوص خط راه‌آهن همدان در قطعه یک - الف به علت عبور از منطقه گردشگری 15 کیلومتر مسیر آن تغییر کرده و این جای سئوال دارد که چگونه پس از پایان مطالعات باید این تغییر لحاظ گردد و آیا مطالعات تکمیل نبوده است و یا جامع‌نگری لازم وجود نداشته است؟!

تبدیل سیستم تر به خشک در نیروگاه مفتح به نفع دولت نیست

و یا به عنوان نمونه دیگر از مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان همدان "تبدیل سیستم تر به خشک در نیروگاه مفتح" بود که به تازگی اعلام شده فاز اول این پروژه با 35 درصد پیشرفت فیزیکی 35 میلیارد تومان برای آن هزینه شده و اصلاح نیروگاه مفتح برای دولت به صرفه نیست و برای اجرای چهار فاز پروژه 500 میلیارد تومان اعتبار نیاز است..

حال با این تفاسیر جای این سئوال وجود دارد که چرا پیش از شروع عملیات اجرایی پروژه صرفه اقتصادی محاسبه نشده است؟.

با این تفاسیر پر واضح است که برای جلوگیری از هدر رفت منابع و امکانات، جامع‌نگری و کار کارشناسانه از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

بر همین اساس در گام نخست باید تحلیل و تحقیق دقیقی بر روی ابعاد موضوع صورت گیرد و همه زوایای پیدا و پنهان آن روشن شود و در صورتی اجرایی شود که ضمن اولویت داشتن مزایای آن، معایب آن حداقل باشد.

پژوهش علمی زیربنای پیشرفت است

با پژوهش می‌توان به یک جامع‌نگری دست یافت چراکه پژوهش علمی زیربنای پیشرفت است و یکی از اساسی‌ترین نیازها برای نیل به پیشرفت محسوب می شود چراکه فرآیندی منطقی و معقول است که هدف آن کشف روابط بین پدیدارها است.

بنابراین همدان برای آنکه در جایگاه مناسب قرار گیرد باید از ظرفیت‌ها و منابعی که برای آن مهیا شده با جدیت و جامع‌نگری حداکثر استفاده را داشته باشد.

و در پایان اینکه باید در اجرای هر طرحی در همدان، پیش از اجرا ضرورت آن به نقد گذاشته شود و پس از اعمال نظرات منطقی نهایی شود تا شاهد پیشرفت روزافزون پایتخت تاریخ و تمدن ایران اسلامی بود.