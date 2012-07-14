صندوق مهر امام رضا(ع) پرداخت تسهیلات را آسان کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل صندوق مهر امام رضا(ع) کرمانشاه با اشاره به روز تأسیس صندوق مهر، به ارائه گزارشی از نحوه خدمات و اقدامات صورت گرفته توسط این صندوق از شش سال پیش تا کنون پرداخت.

علی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این صندوق با هدف کمک به ازدواج جوانان، مشاغل کوچک و دانش آموختگان فنی و حرفه ای در سال 1384 کار خود را آغاز کرد و موفق به ارئه وام ازدواج ظرف مدت 10 الی 15 روز شد، که این کار در گذشته توسط سایر بانکها با صرف مدت زمان بیشتری انجام می شد.

وی اضافه کرد: تاکنون 95 درصد مراجعین وام خود را دریافت کرده اند.

وی همچنین در مورد ارائه وام و تسهیلات به مشاغل خرد و فارق التحصیلان سازمان فنی و حرفه ای گفت: صندوق مهر امام رضا (ع) با بررسی در خواست متقاضیان، مطالعه طرح ارائه شده و پرداخت وام و تسهیلات در صورت تائید نهائی طرح، دو کار متفاوت را به صورت هم زمان در یک نهاد انجام می دهد.

بخشی اضافه کرد: 88 درصد دریافت کنندگان وام اشتغال که اقدام به برپایی واحد های تولیدی کرده اند، فعال هستند.

وی پرسنل صندوق مهر در کرمانشاه را 44 نفر اعلام کرد و ابراز داشت: طی شش سال گذشته صندوق مهر امام رضا (ع) کرمانشاه در بین تمامی استان ها در مقام اول تا سوم قرار داشته است.

بخشی در پایان با دعوت خیرین برای کمک به صندوق مهر هدف اصلی این صندوق را بهبود وضعیت اشتغال در استان بیان کرد.