نبود نیروی متخصص مشکل اصلی حوزه تولیدات کشاورزی کاشمر است

عبدالله صوابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: تولید و خدمات ما برنامه محور نیست، واگر قرار باشد در مسیر اهداف 20 ساله نظام این مراحل را با اطمینان طی کنیم برای اهدافی که در این بخش ترسیم شده باید برنامه و مدیریت صحیحی داشته باشیم.

وی با اعلام این که اغلب کشاورزان برای تولید محصولات خود برنامه ریزی صحیحی ندارند و برای زمین و آب خود یک برنامه کوتاه مدت، میان و بلند مدت تعریف نکرده اند اظهار داشت : اگر کشاورز نتواند نقدینگی خود را درست مدیریت کند دچار مشکل می شود.

صوابی بابیان اینکه 60 درصد متولیان در بخش کشاورزی تحصیلات زیر دیپلم دارند و یا اگر بالای دیپلم هستند تحصیلاتشان با بخش کشاورزی مرتبط نیست، اظهار داشت : این خلاء بزرگی در پیشبرد اهداف اقتصادی در حوزه کشاورزی برای دست اندرکاران نظام است.

وی با اشاره به اینکه داشتن اطلاعات، آگاهی و دانش و تجربه جزو ضروریات هر کشاورز است که میبایست از آن برخوردار باشد، تصریح کرد: امروز اگر کسی فکر می کند تنها با مهارت و تجربه‌ای که طی سال‌ها کسب کرده و یا فقط با تحصیلات آکادمیک و آشنایی با مباحث علمی می‌تواند در فضای رقابتی تأثیر گذار باشد و در فضای اقتصادی گوی سبقت را از دیگران بگیرد اشتباه می‌کند.

وی با بیان اینکه طبق بررسیهای صورت گرفته اغلب متولیان این بخش در حوزه دانش و علوم کشاورزی دچار مشکل هستند، افزود: اگر تولید کنندگان بتوانند با بازار مصرف ارتباط هدفمند و تعریف شده‌ای داشته باشند و مثلا ً کسانی که تولید دام دارند با مراکز تولید علوفه ارتباط برقرار کنند می‌توانند هزینه های تولید را به حداقل رسانده و نقش واسطه‌ها را کم کنند تا هر روز دچار نوسانات مختلف در بازار مصرف نباشیم.

مدیر جهاد کشاورزی کاشمر گفت: علی رغم اهمیت امر تحقیق و پژوهش در حوزه کشاورزی متأسفانه در حال حاضر در این حوزه دچار مشکل هستیم به طوری که کمترین سرمایه گذاری در این زمینه شده است.

صوابی با بیان اینکه صنایع کوچک روستایی در حوزه کشاورزی و خرده مالکان توانایی ایجاد واحدهای توسعه را ندارند و بایستی ارتباط با مراکز پژوهشی و تحقیقاتی داشته باشند و از امکاناتی که در این حوزه است استفاده کنند ابراز امیدواری نمود: موانع پیش روی کشاورزان از این طریق و با اعتباراتی که در این حوزه تعریف شده رفع شود.

وی گفت: بسیاری از ارزش های فرهنگی و کشاورزی در این حوزه از دست رفته و بایستی صنایع کوچک روستایی حمایت شود و بنگاه های کوچک اقتصادی تقویت شود.