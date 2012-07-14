دومین مرکز اطلاعات دارویی تبریز مورد بهره برداری قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر علی مالکی صبح امروز شنبه در آیین بهره برداری از این طرح با اشاره به مصوبه وزارت بهداشت مبنی بر تاسیس داروخانه دانشکده آموزشی به ازای هر 75 دانشجو در مراکز دانشگاههای علوم پزشکی فعال در مراسم افتتاح این مرکز اظهار داشت: این داروخانه با هدف ایجاد زمینه ی آموزش دانشجویان داورسازی پس از فارغ التحصیلی و ارتقای کیفیت خدمات دارویی بیماران در بیمارستان سینا تاسیس شده است.

وی ضمن اشاره به مجاورت این داروخانه با بیمارستان سینا به عنوان مرکزیت درمان بیماریهای پوستی در استان گفت: ساخت داروهای ترکیبی از هنرهای داورسازی است که در این داروخانه فضایی جهت آموزش داروسازان در حضور متخصصان داروساز و هیئتهای علمی متخصص بر تهیه ی داروهای ترکیبی در نظر گرفته شده است.

مالکی با بیان اینکه این داروخانه بصورت مکانیزه هدایت می شود گفت: در این داروخانه کلیه ی اطلاعات بیمار در سیستم وارد می شود و این قابلیت می تواند در آینده زمینه ی همکاری با بیمارستانها در ارائه ی پرونده ی پزشکی بیماران را ایجاد کند.

این داروخانه به نام شهید توفیقی از شهدای دانشجوی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نامگذاری شده است.