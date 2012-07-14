هنرمند در نهاوند مظلوم است/ گرفتاری شعرا در هفت توی چاپ و نشر کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا کولیوند شاعر خوش ذوق و مستعد نهاوندی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه پیام نور گرمسار و کارشناس ریاضی محض از دانشگاه کردستان در اردیبهشت ماه 1362 در خانواده ای هنر دوست و مذهبی به دنیا آمد.

وی با تشویق و راهنمایی پدرش ازعلاقمندان هنر شعر و توصیه برادر شاعرش به استعداد سرودن شعر در خود پی برد.

وی آنگونه که خود میگوید در سن 15 سالگی با توصیه معلم دوران تحصیلش که به استعداد وی در شعر پی برده بود، وارد عرصه شعر و شاعری شد.

کولیوند به طور رسمی از سال 1379 وارد دنیای شعر شده و از سال 1383 به عضویت انجمن ادبی شهرستان نهاوند درآمده و در آن سالها با توجه به ادغام انجمن ها تنها انجمن ادبی فعال در عرصه شعر در نهاوند با نام انجمن ادبی سرای سخن فعال بوده است.

اولین تجربه شاعری وی در سال 1379 که از سوی مقام معظم رهبری بعنوان "سال امام علی (ع)" نامگذاری شده بود، رخ نمود و وی شعری در وصف و مدح حضرت علی سرود که موفق میشود در جشنواره شعر "امام علی" در همان سال رتبه دوم کشوری را کسب کرد.

شاهنامه فردوسی نخستین کتاب شعری است که خوانده ام

وی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شاهنامه فردوسی نخستین کتاب شعری است که خوانده ام چراکه بارها پدرم ابیات آنرا در منزل زمزمه می کرد و به واقع اولین جرقه علاقمندی من به شعر توسط پدرم و با همین ابیات شاهنامه فردوسی زده شد.

تشکیل انجمن ادبی در مدرسه، مجری برنامه های اداره فرهنگ و ارشاد نهاوند، مجری و نویسنده برنامه فرهنگ و هنر شبکه افلاک استان لرستان، عضو انجمن ادبی سرای سخن نهاوند و معاون خزانه داری این انجمن، مؤسس انجمن ادبی باباطاهر در دانشگاه کردستان و مسئول صفحه ادبی نشریه زنده رود کردستان از دیگر سوابق وی در عرصه ادبی و هنری است.

وی در مورد آثار خود نیز با بیان اینکه در حال حاضر مشغول چاپ نخستین کتاب شعر خود هستم، گفت: این کتاب شعر در 130 صفحه و با موضوع اشعار مذهبی، انقلابی، اجتماعی و عاشقانه حاوی اشعار مختلفی است که در قالب غزل، مثتوی، سپید و نیمایی سروده شده است.

به زبان روز شعر میگویم و به اشعار سنتی علاقه خاصی دارم

وی با یان اینکه به زبان روز شعر میگویم و به اشعار سنتی علاقه خاصی دارم، گفت: با شعر حافظ حس میگیرم و تأثیر شعر عرفانی را بر روح و جان خود توسط اشعار حافظ، سعدی و مولوی را احساس می کنم.

وی در مورد حضور خود در جشنواره های ادبی نیز گفت: در چشنواره شعر ادبی "امام علی" در سال 1379 به مقام دوم کشور رسیدم و در جشنواره شعر و داستان استان همدان در سال 87 دیپلم افتخار به همراه مقام برتر را کسب کردم.

وی ادامه داد: در اولین جشنواره گل واژه های انتظار استان همدان در شهرستان رزن به مقام اول رسیدم و در جشنواره بسیج کشوری در سال 90 شعرم بعنوان یکی از سه شعر برتر کشور شناخته شد و در اولین جشنواره شعر استان البرز تحت عنوان جشنواره "مادرانه" اثرم بعنوان شعر برتر و مستحق دریافت لوح تقدیر شناخته شد.

کولیوند در مورد انجمن های ادبی شهرستان نهاوند نیز گفت: نهاوند دارای سه انجمن در زمینه ادبی، شعر و داستان است و انجمن سرای سخن که متعلق به شاعران است با 60 عضو فعالیت می کند

این شاعره جوان با بیان اینکه جلسات این انجمن به صورت هفتگی و در روزهای چهارشنبه در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاوند برگزار می شود، گفت: در مراسم مختلف نیز جلسات ویژه برگزار می شود.

وی گفت: محور اصلی فعالیت در این انجمن بررسی اشعار یکدیگر و نقد و بررسی اشعار سروده شده توسط شاعران است.

کتابهای شعر در نبود اعتبارات حمایتی می سوزند

زهرا کولیوند در مورد چاپ کتاب خود با نام "بر مدار ماه " نیز گفت: از چهار سال پیش به فکر انتشار کتاب اشعار خود بودم ولی متأسفانه به دلیل نبود حمایت از طرف اداره ارشاد و یا وزارت ارشاد در چاپ کتاب، این کار به تعویق افتاد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر با هزینه شخصی خود تصمیم به چاپ کتاب شعرم گرفته ام، گفت: این کتاب در چاپ اول در یک هزار جلد منتشر می شود که در صورت استقبال مردم مجددا چاپ خواهد شد.

وی از گرانی کاغذ ابراز نگرانی کرد و گفت: هنر و هنرمند در اوج مظلومیت است و فقط در شعار دارای شأن و منزلت هستند وگرنه عملا کاری در حمایت و پشتیبانی آنان برای چاپ آثار و ارائه فعالیتشان صورت نمی گیرد.

وی در خصوص مشکلات عرصه هنر و ادب نیز گفت: مهمترین مشکل این عرصه کمبود منابع مالی است که عملا تمام درهای بروز خلاقیت و استعداد را بر روی هنرمندان بسته است.

هنر و هنرمند در نهاوند به دست فراموشی سپرده شده است

کولیوند عدم وجود رشته های هنری در دانشگاهای نهاوند را از دیگر مشکلات مهم عرصه هنر نهاوند عنوان کرد و گفت: بانک ها هم از ارائه تحصیلات به هنرمندان برای چاپ آثارشان طفره میروند و عدم وجود مراکز و موسسات آموزشی فرهنگی و هنری در نهاوند مزید بر علت شده تا هنر و هنرمند در نهاوند به دست فراموشی سپرده شود.

وی برای رهایی هنر و هنرمندان از این وضعیت گفت: مسئولان باید به مسائل و مشکلات فرهنگی جامعه بیشتر اهمیت و اعتبارات بیشتری به این امر اختصاص دهند.

وی با بیان اینکه بابد بین انجمن های ادبی استان همدان و حتی کشور تعامل و همکاری برقرار باشد، گفت: مطالعه بعنوان مهمترین عامل در رشد و پیشرفت هنرمندان و شاعران به شمار می رود ولی متأسفانه هیچ کتاب اختصاصی در این زمینه وجود ندارد.

استادان مجرب و شناخته شده کشور در کلاسهای آموزشی بکار گرفته شوند

وی افزود: استفاده از استادان مجرب و شناخته شده کشور در کلاسهای آموزشی و در جلسات ادبی شاعران باعث حیات دویاره شعر و شاعری در شهر نهاوند خواهد شد.

کولیوند در مورد برنامه های بعدی خود در آینده گفت: میخواهم با کمک دیگر شاعران نهاوند وضعیت ادبی شهرستان نهاوند را از حالت رکود و سکون خارج کنم چراکه نهاوند پتانسیل و ظرفیت بالایی در این زمینه دارد و باید از حالت سکون و در جا زدن خارج شود.

وی در پایان از مسئولان شهرستان خصوصا مدیران هنری نهاوند خواست علی رغم تمام محدودیت ها از شعر و هنرمند حمایت بیشتری کنند و نسبت به حل مشکلات و گرفتاری های آنان اقدام و تلاش کنند.