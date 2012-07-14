تامین امنیت غذایی در ایران یک راهبرد اساسی است

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر پرهمت پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاحیه آشنایی با راهکارهای کاهش فقر زنان که با همکاری دفتر امور زنان روستایی و عشایری و با حضور نمایندگان دفتر جایکای ایران و افغانستان برگزار شد، اظهار داشت: دو کشور ایران و افغانستان دارای مشترکات فرهنگی، اقتصادی و تاریخی زیادی هستند.

وی با بیان اینکه این دو کشور در ادوار مختلف فاقد یک مرز سیاسی بوده اند به طوری که یک کشور واحد را تشکیل داده بودند، گفت: صرف نظر از مرزهای سیاسی بین دو کشور مشترکات فرهنگی بین دو کشور موجب شده است که ارتباط مردم ایران با مردم افغانستان ارتباطی خاص باشد.



پرهمت با تاکید بر اینکه ایران برای توسعه و رشد افغانستان جایگاه ویژه ای قائل است ، گفت: این برنامه با عنوان آموزش هیئت افغانی جهت مبارزه با فقر زنان روستایی در کشور افغانستان است اما من این عنوان را اصلاح می کنم و می گویم نام این برنامه باید رشد توانمندی و انتقال تجربیات به کشور افغانستان در مورد کسب مهارت زنان روستایی و عشایری در ایران باشد که بالاتر از کاهش فقر در جامعه است.



وی خاطر نشان کرد: در ایران با توجه به اهمیت و نقش زنان بر اساس آموزه های دینی خود اعتقاد داریم زنان نقش بالاتری از آنچه که امروز دنیای غرب برای این قشر جامعه در نظر گرفته است دارد. به عبارتی دیگر، مقام زن بسیاربالاتر ازآن است که در دنیای غرب و استعمارزده به عنوان یک کالای تبلیغاتی از وی استفاده می شود.



معاون وزیر کشاورزی با اشاره به اینکه امروز زنان در کشور ما با عنوان یک مسئولیت و رسالت بزرگ انجام وظیفه می کنند و در گروه ها و طبقات و مشاغل مختلف دوشادوش مردان به فعالیت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می پردازند، گفت: زنان روستایی هم چنین نقشی را در جامعه روستایی و عشایری کشور برعهده دارند و همان طور که مردان روستایی امروز در ساخت نظام های اجتماعی نقش موثری دارند، زنان هم در این موضوع سهیم هستند.



وی با بیان اینکه زنان به عنوان یک گروه و سرمایه انسانی قابل توجه نقش بزرگی را علاوه بر داشتن مسئولیت خانواده در بخش تولید محصولات کشاورزی برعهده دارند، گفت: امروز حضور زنان در کارهای تولیدی بسیار چشمگیر است به طوری که هر ساله تعداد قابل توجهی از تولیدکنندگان بخش کشاورزی را این قشر از جامعه تشکیل می دهند.



پرهمت خاطر نشان کرد: در حال حاضر برنامه های مختلفی برای حضور یکپارچه نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی روستاها در دستور کار قرار دارد که سهم زنان از این برنامه ریزی بسیار قابل توجه است.



این مقام مسئول در ادامه به تولیدات بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: در مقطعی میزان تولیدات کشاورزی در کشور ما در حدود 25 میلیون تن بود در حالی که امروز این میزان به حدود 110 میلیون تن رسیده است. این افزایش تولید در حالی است که عرصه های کشاورزی کمتر از 20 درصد رشد داشته اند ولی این افزایش 4 برابری میزان تولیدات را ارتقای توانمندی بهره برداران و همچنین افزایش بهره وری در بخش کشاورزی موجب شده است.



پرهمت در بخش دیگری از سخنانش به نقش استعمار در استفاده از منابع طبیعی کشورها اشاره کرد و افزود: چندی پیش برای یک سفر به یکی از کشورهای آفریقایی رفتیم با اینکه این کشور از منابع سرشاری برخوردار است اما متاسفانه فقر در آن بیداد می کند .



وی اضافه کرد: در این کشور نمایندگان ما اقدام به کاشت رقمی از برنج کردند که بدون نیاز به آبیاری مصنوعی رشد و توسعه پیدا کرد به طوری که از هر هکتار بدون آبیاری در حدود 5 تن برداشت شد و این کشوری است که با چنین ویژگی هایی سازمان های بین المللی به دنبال کمک به آن هستند.



معاون وزیر کشاورزی با بیان اینکه فقر این کشورها نتیجه یک برنامه استعماری از پیش تعیین شده است، گفت: در حقیقت کشورهای استعمارگر می خواهند مردم سایر کشورها ولو با داشتن منابع غنی فقیر و محتاج آنها باشند در حالی که کشوری که می تواند بدون آبیاری مصنوعی به این میزان برنج تولید کند نباید فقیر و محتاج استعمارگران باشد.



وی با تاکید بر اینکه تامین امنیت غذایی در ایران یک راهبرد اساسی است، گفت: باید این موضوع در کشورهای دیگر مانند افغانستان نیز به عنوان یک راهبرد مورد توجه قرار گیرد تا آنها بتوانند از طریق تامین نیاز غذایی خود به صورت مستقل اداره کشورشان را به طور کامل در دست بگیرند.



پرهمت در ادامه در بیان اقدامات این سازمان گفت: امروز در این سازمان یک شبکه منسجمی در بحث تولید علم و فناوری ایجاد شده است که در خاورمیانه منحصر به فرد می باشد.



وی با بیان اینکه در حدود 300 ایستگاه تحقیقات کشاورزی به طور مستمر کار تولید علم و فناوری را در سراسر کشور انجام می دهند، گفت: در حال حاضر بیش از 1200 مرکز آموزشی کشاورزی انتقال این دانش به بخش خصوصی را انجام می دهند.