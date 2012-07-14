به گزارش خبرگزاری مهر، در پنجره این هفته شما میهمانِ یادداشت‌هایی از کریم مجتهدی، جواد محدثی، عماد افروغ، احمد رهدار، سید محمد سادات اخوی، سیدمحمد روحانی، شمس‌الله مریجی، عباس احمدی و سیدرضا صائمی خواهید بود؛ همچنین گفتگوهایی از عبدالحسین خسرو پناه، محمد منصور‌هاشمی، عبدالحسین روح‌الامینی، سیدمسعود شجاعی طباطبایی، حسن ‌هانی‌زاده و منصور ضابطیان را خواهید خواند.

حوادث تلخ کوی دانشگاه در تیر ماه سال‎‎ 1378 و خردادماه 1388 از جمله رخداد‎هایی است که علی‎رغم داشتن نقاط اشتراک و همچنین تفاوت‎‎های خاص هر یک، کمتر واقعیت و اصل آن‎‎ها معلوم شد و اندک افرادی به‎ دور از پیش‎داوری به درستی به آن‎‎ها نگاه کردند تا ابعاد متفاوت آن را برای عبرت‌اندوزی و درس‎گیری مورد دقت و توجه قرار دهند. علیرضا زاکانی در سرمقاله پنجره 142 سعی کرده است به ‎دلیل حضور بی‎واسطه‎ در هر دوی این حادثه‎‎ها و مواجهه مستقیم با اصل واقعیت آن‎ها، به برخی از ابعاد آن اشاره کند. به همین مناسبت نیز پرونده این هفته سرویس دانشگاه هم به بهانه بازخوانی ماجرای 18 تیر 78 و 25 خرداد 88 به همین موضوع پرداخته است. در این پرونده روایت‎‎های مختلفی را خواهید خواند و قضاوت نهایی با شماست. این پرونده قرار بود در آستانه سالگرد 18 تیر منتشر شود اما انتشار آن یک هفته به تاخیر می‌افتد تا به آتش فتنه‎‎های احتمالی فرصت‎طلبان دامن نزده باشد.

«غم جانکاه کوی و کهریزک» عنوان یادداشت رضا نساجی زواره است که روایتی است تاسف‌بار از سرگذشت محسن جمالی، یکی از چند رتبه اول کنکور و دانشجویی که چشمش را در حوادث کوی دانشگاه سال 78 از دست داد.

«حاشیه امنی که برای هیچ ‎کس نیست» عنوان گزارشی از پیگیری‎‎های مقام معظم رهبری و برخی نهاد‎های مسئول در وقایع کوی دانشگاه و کهریزک و «ارزش خون فرزندانمان کمتر از اختلاس‎های میلیاردی نیست» بررسی آخرین وضعیت پرونده متهمان کهریزک در گفتگو با دکتر روح الامینی است که در سرویس دانشگاه پنجره این هفته خواهید خواند.

«به روایت شاهد عینی» هم روایت یک دانشجوی دانشگاه تهران از حوادث 25 خرداد 88 است و میزگردی با حضور دو عضو کمیته حقیقت‎یاب دانشگاه تهران در واقعه کوی 88 با عنوان «کمیته حقایق ناگفته» از مطالب جالب و خواندنی این پرونده است.

سرویس «هنر» پنجره نیز به سراغ چهره شناخته شده تلویزیون در سال‎‎های اخیر رفته و گفتگویی با محمدرضا شهیدی‎فرد درباره «پارک ملت» و برنامه‎سازی در رسانه ملی انجام داده است. شهیدی‌فر در این مصاحبه از رذیلت اخلاقی جنجال و برنامه 90 که بخش عمده آن را سخن‌چینی و آبروبری آدم‌ها از یکدیگر می‌داند، حرف می‌زند.

«تفاوت گفتوگو و پرسشگری» عنوان یادداشت فرزاد جمشیدی است که این سؤال را مطرح می‌کند که چرا هنوز از استانداردها در تلوزیون فاصله داریم؟

گفتگو با منصور ضابطیان، طراح و مجری برنامه «رادیو هفت» و «تا شو به سبک ایرانی» هم مروری تحلیلی بر سه برنامه گفتگومحور تلویزیون است.

روشنفکری همواره یکی از پرمناقشه‎ترین مفاهیم در اندیشه سیاسی و اجتماعی به ویژه در ایران بوده و تنش پیرامون این مسأله با توجه به این‎که ما یک جامعه دیندار هستیم، همیشه شعله‎ور بوده است. بی‎شک اگر جامعه‎ای دیندار نباشد، این همه اختلافات و نگرش‎‎های متفاوت درباره این مفهوم به‎وجود نمی‎آید. گروه اندیشه هفته‎نامه پنجره به گونه‎شناسی روشنفکری در ایران پرداخته و در گفتگویی با عبدالحسین خسروپناه با عنوان «هزار راهِ رفته!» به این موضوع پرداخته است؛ در همین رابطه می‌توانید یادداشت دکتر عماد افروغ را با عنوان «جوهرشناسی خودآگاه» بخوانید که درباره بررسی نسل‎‎های روشنفکری در ایران و نیازمندی به نسل چهارم روشنفکران سخن می‌گوید.

«جانشینی برای مطهری نمی‎شناسم!» بررسی پیچیدگی‎‎های روشنفکری در ایران در گفتگو با محمدمنصور ‌هاشمی، «با حفظ اصالت باقی خواهیم ماند» یادداشتی از دکتر کریم مجتهدی با موضوع بررسی ورود اندیشه‎‎های روشنفکری به ایران، «در خدمت اجنبی» به قلم دکتر شمس‎الله مریجی درباره فراز و فرود جریان‎ روشنفکری دینی، برون‎دینی و درون‎دینی در مطالعه نسل اول به سوم روشنفکری از دیگر مطالبی است که در پرونده اندیشه این هفته پنجره پیش روی شماست.

حامد نعمت‌اللهی در باشگاه گزارشگران پنجره در گزارشی با عنوان «دستپاچگی آل سعود» شما را با سخنان پرشور شیخ نِمر در مسجد قائم شهر العوامیه آشنا خواهد کرد و در گزارشی به بررسی این رویداد و ابعاد مختلف شخصیت و فعالیت‎های این عالم مبارز پرداخته است. همچنین محمد صابری با گزارشی با عنوان «ابهامات چند میلیارد تومانی!» همه آن‎چه باید درباره پروژه سینمایی «لاله» بدانید را به شما خواهد گفت. علی رجبی هم به خبرسازی‎‎های سایت الف در هفته‎ای که گذشت نگاهی اجمالی داشته و به مناسبت این رخداد در گزارشی ویژه به بررسی این اتفاق و بررسی گوشه‎هایی از مهم‎ترین افشاگری‎های این سایت پرداخته است.

پنجره در چارسوی این هفته با سیدمسعود شجاعی‎ طباطبایی، کاریکاتوریست کشورمان گپ زده‎ است.

پنجره ماضیه مثل شماره‎‎های قبل، دریچه‎ای است به‎سوی تاریخ. در پنجره ماضیه این هفته، مسلمان‎نمایی ناپلئون بناپارت و سفرنامه حج دختر فرهادمیرزا را خواهید خواند و هویدا و همسرش، دکتر بهشتیِ جوان، هیأت دیپلماتیک ایران و خانه دکتر مصدق را خواهید دید و همچون هفته‌های گذشته صفحه کتاب و اقتراح در چارسو حضوری ثابت دارند.

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