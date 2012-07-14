اردوی آمادگی تیم ملی کاراته ناشنوایان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های ناشنوایان، پیوند اعضا و بیماران خاص، سومین اردوی آمادگی تیم ملی کاراته ناشنوایان از روز شنبه (امروز) آغاز و تا بیست و نهم تیرماه در محل کمپ تیم‎های ملی فدراسیون ادامه خواهد داشت.



علیرضا هوشیاری، سید احمد موسوی (تهران)، حسین تبرئه فراهانی، سعید حیدری، وحید آهنگرانی، مرتضی یعقوبی (مرکزی)، میثم اخوان، سید مرتضی جلالی، مهدی سعدی، سید علی میرقیصری، مهدی سعدی (قم)، علیرضا اجباری (گلستان) در این اردو حضور دارند.



حسین نگینی به عنوان سرمربی و محمدرضا هوشیار(مربی) در این اردو تیم ملی کاراته ناشنوایان را همراهی می کنند.



تیم ملی کاراته ناشنوایان مرداد ماه به مسابقات جهانی هنرهای رزمی 2012 ونزوئلا اعزام می شود.



اردوی تیم ملی والیبال ناشنوایان برگزار می شود

اردوی آمادگی تیم ملی والیبال ناشنوایان برای حضور در مسابقات جهانی 2012 بلغارستان برگزار می شود.



اردوی آمادگی تیم ملی والیبال ناشنوایان از فردا (یکشنبه) آغاز می شود و تا سوم مرداد ماه در محل کمپ تیم های ملی فدراسیون برگزار می شود.



والیبالیست های ناشنوای ایران اواخر مرداد ماه به مسابقات جهانی بلغارستان اعزام می شوند.



مهدی رحیمی، سعید حشمتی، محمد خدری (البرز)، رامز مجرد، رضا ایمان زاده (آذربایجان غربی)، مهرداد کشاورز (تهران)، پرویز نسایی، وحید طالبی، سید احمد حسینی (خراسان رضوی)، رحمت کلته، حامد گرکانی، مهدی یوسفی (گلستان)، حسن بی‎پناه گرجی و حسن نیک کار (مازندران ) در این اردو حضور دارند.



فرهاد داخم به عنوان سرمربی، غلامرضا پارسا (مربی)، نعمت مقیمی (مربی)، محمد رضا غلامی (آنالیزور) تیم را در این مسابقات همراهی می کنند.