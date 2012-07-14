به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی مجموعه داستان «همین است که هست» نوشته سودابه فرضی‌پور درکتابخانه شیخ کلینی برگزار می‌شود.

این مجموعه داستان در زمستان سال گذشته و در قالب مجموعه کتاب‌های «پنجره» نشر افراز منتشر شده است.

در این نشست نقد فرحنازعلیزاده و سعید شریفی به همراه نویسنده از ساعت 17 الی 19 این کتاب به نقد و بررسی این اثر می‌پردازند.

این نشست نخستین جلسه از سلسله نشست‌های نقد داستان در این مرکز است که از این پس هر ماه با حضور نویسندگان شهرری برگزار خواهد شد.

کتابخانه شیخ کلینی در خیابان فدائیان اسلام، چهارراه چشمه علی، 45 متری شهید کریمی نرسیده به اداره گذرنامه واقع شده است.

از فرزی‌پورهم اکنون چند اثر داستانی در حوزه کودک و نوجوان در انتشارات امیرکبیر مراحل انتشار را سپری می‌کنند. وی همچنین پیش ازاین با نگارش داستان‌ «پشت بام‌ها شاهدند» عنوان برگزیده سومین جشنواره داستان انقلاب را نیز به خود اختصاص داده بود.

