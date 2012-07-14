ویژه نامه "راهبردهای فرهنگی در مسیر تولید ملی" در خراسان رضوی منتشر شد

عبدالله ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این ویژه نامه دستاورد نشست های تخصصی راهبردهای فرهنگی در مسیر تولید ملی است که در راستای اطلاع رسانی و تبیین فرهنگسازی در خصوص تولید ملی برای شبکه تبلیغی به ویژه مبلغین اعزامی در آستانه ماه مبارک رمضان منتشر شده است.

وی با اشاره به اهداف انتشار این ویژه نامه ادامه داد: ارائه راهکارهای مناسب جهت تبیین شعار سال، ضرورت بحث اقتصادی از نگاه فرهنگی و دینی از اهداف انتشار این ویژه نامه است.

وی عنوان کرد: در این ویژه نامه در خصوص علل و ضرورت تولید ملی و زیرساخت های فرهنگی برای تحقق شعار سال، راهبردهای تبلیغی در حوزه اقتصادی، ضرورت حمایت از کار و سرمایه ایرانی، رابطه میان فرهنگ، معنویت، سرمایه و جایگاه تولید ملی و تولیدکنندگان در روایت اسلامی، نقش نهادها و ارگان های فرهنگی در توسعه اقتصادی و شاخصه های مهم تبلیغی جهت فرهنگسازی مورد بحث قرار گرفته است.