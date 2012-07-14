  1. اقتصاد
۲۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۵

صومعلو در گفتگو با مهر:

عمده افزایش اجاره‌بها مربوط به اوایل و اواخر تابستان است

عمده افزایش اجاره‌بها مربوط به اوایل و اواخر تابستان است

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه عمده افزایش قیمت اجاره مربوط به اوایل و اواخر تابستان است، گفت: اولویت برنامه وزارت راه و شهرسازی واگذاری واحدهای مسکونی به متقاضیان است تا قیمتها به وسیله افتتاح مسکن مهر کنترل شوند.

ابوالفضل صومعلو در گفتگو با مهر بابیان اینکه عمده مشکلات مربوط به بخش اجاره بها در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور است، گفت: قبل و بعد از این تاریخ جابه جایی زیادی صورت نمی گیرد و اواخر تابستان مشکل زیادی در نقل و انتقالات وجود دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: اصل برنامه وزارت راه و شهرسازی واگذاری واحدهای مسکونی به متقاضیان است تا قیمتها به وسیله افتتاح مسکن مهر کنترل شوند.

وی با بیان اینکه در کشور ما در دوره ای 100 هزار واحد برای 4 سال ساخته شده بود، اظهار داشت: این در حالی است که تاکنون 400 هزار واحد مسکن مهر در کشور افتتاح شده است اما به دلیل اینکه دستگاه های خدمات رسان ظرفیت تکمیل زیرساختها را در این مدت نداشتند، دیگر واحدهای تکمیل شده به  بهره برداری نرسیدند.

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: تمام فشار برروی وزارت راه و شهرسازی نبوده بلکه تمام دستگاه های کشوری به این نتیجه رسیدند که افزایش کاذبی در بازار بوجود آمده و ما باید آن را کنترل کنیم.

صومعلو با اشاره به اجرای طرح تعزیراتی، بیان کرد: به همین دلیل به موقع نسبت به اجرای طرح تعزیزاتی مسکن اقدام کردیم تا در زمان اوج جابه جایی ها قیمتها کنترل شود.

کد مطلب 1649494

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها