ابوالفضل صومعلو در گفتگو با مهر بابیان اینکه عمده مشکلات مربوط به بخش اجاره بها در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور است، گفت: قبل و بعد از این تاریخ جابه جایی زیادی صورت نمی گیرد و اواخر تابستان مشکل زیادی در نقل و انتقالات وجود دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: اصل برنامه وزارت راه و شهرسازی واگذاری واحدهای مسکونی به متقاضیان است تا قیمتها به وسیله افتتاح مسکن مهر کنترل شوند.

وی با بیان اینکه در کشور ما در دوره ای 100 هزار واحد برای 4 سال ساخته شده بود، اظهار داشت: این در حالی است که تاکنون 400 هزار واحد مسکن مهر در کشور افتتاح شده است اما به دلیل اینکه دستگاه های خدمات رسان ظرفیت تکمیل زیرساختها را در این مدت نداشتند، دیگر واحدهای تکمیل شده به بهره برداری نرسیدند.

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: تمام فشار برروی وزارت راه و شهرسازی نبوده بلکه تمام دستگاه های کشوری به این نتیجه رسیدند که افزایش کاذبی در بازار بوجود آمده و ما باید آن را کنترل کنیم.

صومعلو با اشاره به اجرای طرح تعزیراتی، بیان کرد: به همین دلیل به موقع نسبت به اجرای طرح تعزیزاتی مسکن اقدام کردیم تا در زمان اوج جابه جایی ها قیمتها کنترل شود.