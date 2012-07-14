آذربایجان غربی چهار راه اقوام/ قره کلیسا نماد دوستی جهانیان

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده صبح شنبه در آیین برگزاری مراسم مذهبی قره کلیسا افزود: در طول سالیان گذشته پیروان ادیان و اقوام مختلف در کنار هم و در صلح و آرامش در این منطقه زندگی کرده اند.

جلال زاده با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس ادامه داد: خون مسلمان و مسیحی در دفاع از این آب و خاک در هم آمیخته و شهدای ادیان و اقوام مختلف در دوران دفاع مقدس حاکی از این مدعاست.

استاندار آدربایجان غربی همچنین برگزاری آیین های مذهبی کلیسای طاطائوس مقدس ( قره کلیسا) را نماد و نشانه ای از دوستی و مودت جهانیان عنوان کرد.

مراسم های مذهبی کلیسای طاطائوس مقدس ( قره کلیسا) که با حضور خلیفه کل ارامنه آذربایجان، اسقف ارامنه تهران و دبیر کمسیسون ملی یونسکو در ایران وهزاران نفر از ارامنه ایران و دیگر کشورهای جهان برگزار شد.

در پایان این آیین از برگزار کنندگان آیین های مذهبی کلیسای طاطائوس مقدس ( قره کلیسا) با اهدای لوح و جوایزی تقدیر شد.

به روایت ارامنه قره کلیسای چالدران از قدیمی ترین کلیساهای جهان است که مقبره طاطائوس مقدس یکی از حواریون حضرت عیسی مسیح(ع) در آن قرار دارد.

همه ساله در فصل تابستان گروه های کثیری از ارامنه ایران و جهان برای زیارت مرقد طاطائوس مقدس و انجام آیین های کلیسایی از اقصی نقاط عالم به چالدران سفر می کنند و ضمن انجام آیین های مذهبی از قبیل عشای ربانی، غسل تعمید و ذبح قربانی بین سه تا پنج روز در این مکان اقامت می کنند.

قره کلیسا در 15 کیلومتری شمال غرب شهرستان چالدران و در یک منطقه کوهستانی واقع شده که به دلیل استفاده از سنگ های تراشدار سیاه در بنای اولیه آن به قره کلیسا مشهور شده است.

به نوشته منابع تاریخی ارامنه و دیگر فرقه های مسیحیت طاطائوس مقدس برای تبلیغ آیین مسیحیت از سرزمین های روم به قلمرو دولت ایران مهاجرت کرده که پس از مدتی تبلیغ در این مکان به شهادت رسیده است.

در اواخر قرن سوم میلادی بر سر مزار وی کلیسایی ساخته شده این کلیسا بر اثر حوادث طبیعی از بین رفته و در نهایت در قرن 17 میلادی کلیسای کوچکی با استفاده از سنگ های سیاه ترشدار در کنار مزار طاطائوس مدس ساخته شده که در قرون بعدی اجزای دیگری با استفاده از سنگ های سفید آهکی تراشدار به بنای اولیه افزوده شده است.

در نمای بیرونی قره کلیسا تصاویری از روحانیون مسیحی که در این کلیسا خدمت کرده اند، همراه با کتیبه هایی به خط و زبان ارمنی بر روی سنگ نماها نقش بسته است.

قره کلیسا به واسطه نوع معماری خاص و منحصر به فرد، اهمیت دینی و مذهبی و قدمت آن به عنوان دومین اثر آذربایجان غربی بعد از تخت سلیمان تکاب در فهرست میراث های جهانی به ثبت رسیده است.