پروژه گازرسانی به بیارجمند پیشرفت قابل توجهی دارد

احمد خرم در گفتگو با خبرنگار مهر از پروژه گازرسانی بیارجمند به عنوان مهمترین پروژه در حال اجرا توسط دولت کریمه در این بخش یاد کرد و اظهار داشت: با توجه به وسعت بسیار زیاد بیارجمند، در این بخش علاوه بر طرح گازرسانی در سال1390 بیش از 30 پروژه در زمینه‌های مختلف عمرانی، درمانی، فرهنگی، ورزشی، کشاورزی و اشتغال‌زایی به اجرا در آمده است.

وی افزود: برای اجرای این طرح مبلغ 3میلیاردو 500 میلیون تومان از محل‌های استانی و سفرهای ریاست جمهوری تامین اعتبار شده است.

بخشدار بیارجمند همچنین به موافقت آموزش عالی برای راه‌اندازی دانشگاه پیام نور در این شهر اشاره کرد و گفت: با رایزنی‌ها و پیگیری‌های به عمل آمده، آموزش عالی در صورت مهیا شدن زیر ساخت‌ها و شرایط لازم، بزودی یک واحد دانشگاه پیام نور را در بیارجمند راه اندازی می‌کند.

وی همچنین به مشکل جاده دستجرد- عباس آباد که چند سالی به علت مشکلات زیست محیطی متوقف شده است اشاره کرد و گفت: این محور در ادامه مسیر اصفهان- چاه جام به بیارجمند و مشهد مقدس است که با اجرایی شدن آن حدود 200کیلومتر مسیر را نسبت به جاده جندق به دامغان کوتاه‌تر می‌کند.