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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۱

خرم در گفتگو با مهر:

پروژه گازرسانی به بیارجمند پیشرفت قابل توجهی دارد

پروژه گازرسانی به بیارجمند پیشرفت قابل توجهی دارد

بیارجمند-خبرگزاری مهر: بخشدار بیارجمند از پروژه گازرسانی به این شهر با هزینه‌ای بالغ بر 10میلیارد تومان به عنوان مهمترین پروژه در حال اجرا توسط دولت یاد کرد و گفت: این پروژه پیشرفت خوب و قابل توجهی دارد.

احمد خرم در گفتگو با خبرنگار مهر از پروژه گازرسانی بیارجمند به عنوان مهمترین پروژه در حال اجرا توسط دولت کریمه در این بخش یاد کرد و اظهار داشت: با توجه به وسعت بسیار زیاد بیارجمند، در این بخش علاوه بر طرح گازرسانی در سال1390 بیش از 30 پروژه در زمینه‌های مختلف عمرانی، درمانی، فرهنگی، ورزشی، کشاورزی و اشتغال‌زایی به اجرا در آمده است.

وی افزود: برای اجرای این طرح مبلغ 3میلیاردو 500 میلیون تومان از محل‌های استانی و سفرهای ریاست جمهوری تامین اعتبار شده است.

 بخشدار بیارجمند همچنین به موافقت آموزش عالی برای راه‌اندازی دانشگاه پیام نور در این شهر اشاره کرد و گفت: با رایزنی‌ها و پیگیری‌های به عمل آمده، آموزش عالی در صورت مهیا شدن زیر ساخت‌ها و شرایط لازم، بزودی یک واحد دانشگاه پیام نور را در بیارجمند راه اندازی می‌کند.

 وی همچنین به مشکل جاده دستجرد- عباس آباد که چند سالی به علت مشکلات زیست محیطی متوقف شده است اشاره کرد و گفت: این محور در ادامه مسیر اصفهان- چاه جام به بیارجمند و مشهد مقدس است که با اجرایی شدن آن حدود 200کیلومتر مسیر را نسبت به جاده جندق به دامغان کوتاه‌تر می‌کند.

کد مطلب 1649505

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