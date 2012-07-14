درخشش ووشوکاران ایرانی در تعدادی از وزن ها در روز نخست جام پارس

به گزارش خبرنگار مهر، پیغمبری از تیم منتخب در اجرای فرم "چانگ چوان" بخش تالو با کسب امتیاز 75.9 به مدال نقره دست یافت.



در این فرم نماینده چین که از عنوان داران رقابتهای آسیایی و جهانی است با امتیاز 85.9 طلا گرفت و نماینده هند با امتیاز 60.9 به مدال برنز رسید.

فرشاد عربی اولین طلای ووشو ایران در جام پارس زنجان را کسب کرد.

فرشاد عربی نایب قهرمان جهان در سال 2011 اولین مدال طلای ووشو ایران در چهارمین دوره تورنمنت بین المللی جام پارس را کسب کرد.

عربی از تیم نفت در اجرای فرم "نان چوان"بخش تالو با کسب امتیاز 80.9 به مدال طلا دست یافت.

در این فرم نماینده نام آشنای ویتنام با امتیاز 70.9 نقره گرفت و مصطفی حسن زاده از تیم منتخب زنجان با امتیاز 69.9 به مدال برنز دست یافت.

علی وطن خواه نشان برنز جام پارس زنجان را از آن خود کرد.

علی وطن خواه ووشوکار کشورمان در بخش تالو نشان برنز چهارمین دوره رقابتهای بین المللی جام پارس را از آن خود کرد.

علی وطن خواه از تیم نفت در اجرای فرم تای چی چوان بخش تالو با کسب امتیاز 9/45 به مدال برنز رسید.

در این فرم 2 تالوکار قدرتمند و عنوان دار چینی به ترتیب با امتیاز 90/9 و 83/9 به مدال طلا و نقره دست یافتند.

در وزن 56- کیلوگرم مسعود انصاری از تیم نفت تهران در یک بازی نزدیک و پایاپای مقابل نماینده قدرتمند چین با حساب 2 بر یک شکست خورد.

وزن 60- کیلوگرم علی یوسفی از تیم زنجان هم مقابل ووشوکار نامدار چین شکست را پذیرفت.

وزن 65- کیلوگرم محسن محمد سیفی قهرمان جهان در سال 2011 و دارنده مدال طلای بازیهای آسیایی گوانگجو با قدرت نماینده لبنان را شکست داد.

در همین وزن مهدی جعفر پور از تیم نفت مقابل نفر سوم جهان از روسیه مغلوب شد.

وزن 70- کیلوگرم اصغر سوری از تیم نفت نماینده عراق را مغلوب کرد . در همین وزن سجاد عباسی قهرمان جهان در سال 2011 از تیم زنجان مقابل ووشوکار ارمنستان به پیروزی رسید.

وزن 75- کیلوگرم جواد آقایی از تیم زنجان دارنده عنوان سومی جهان ووشوکاری از فرانسه را مغلوب کرد در همین وزن محسن بابایی از تیم نفت با ضزبات پی در پی و سهمگین نماینده هندوستان را ناک اوت کرد.

رقابتهای تالو و ساندا بعداز ظهر امروز از ساعت 17 در مجموعه ورزشی زنجان پیگیری می شود.