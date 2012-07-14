حسین مظفر معاون نظارت مجلس نهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی در حکمی دکتر حسین مظفر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر را به عنوان معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در دوره نهم منصوب کرد.



پیش از این محمدرضا باهنر معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم بود.



دو روز قبل نیز رئیس مجلس در حکمی دکتر امیدوار رضایی میرقائد را به عنوان معاون قوانین مجلس شورای اسلامی منصوب کرد.



دکتر امیدوار رضایی نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره های پنجم ، ششم ، هفتم و هشتم بوده است.

به گزارش مهر در مجلس هشتم محمد حسن ابوترابی فرد و محمد رضا باهنر ؛ نایبان رئیس مجلس؛ به ترتیب معاونان قوانین و نظارت مجلس بودند.

