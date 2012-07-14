به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از تازهترین مجموعه اشعار نشر بوتیمار شامل هشت دفتر تازه شعر و نیز نقد و بررسی تازهترین مجموعه شعر عباس حبیبی بدرآبادی در فرهنگسرای انقلاب تهران برگزار میشود.
در این مراسم مجموعه اشعار «گزارش ناگریزی» سروده شمس آقاجانی، «یک ساعت سعد با مارک وستندواچ» سروده علی قنبری، «قرارگاههای ناخوشی» سروده مازیار نیستانی، «زندگی خصوصی» سروده حسین فاضلی، «تناسخ به درخت» سروده پوریا سوری، «افلاطونی که هندسه نمیدانست» سروده ابوالقاسم تقوایی، «لیبرال موش مرده» سروده شراره رحمان پور و «تا پوستم سپری شود» سروده ستاره انصاری رونمایی و شاعران آنها نیز به شعرخوانی خواهند پرداخت.
همچنین رضا عامری، فردا شمسآوری وهوشیار انصاری فرد نیز در این مراسم به نقد مجموعه شعر تازه عباس حبیبی بدرآبادی با عنوان «گوش درد قرن چهاردهم هجری» خواهند پرداخت.
این مراسم روز سهشنبه از سات 16:30 تا 18 در فرهنگسری انقلاب تهران واقع در خیابان کمیل برگزار میشود.
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