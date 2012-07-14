به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاوشی گفت: مردم نگران تامین کالاهای مورد نیاز خود در ماه مبارک رمضان نباشند.

وی ادامه داد: نمایشگاه های ضیافت به مناسبت ماه مبارک رمضان از 26 تیرماه جاری در سراسر استان مرکزی برپا و کالاهای مودر نیاز از جمله مرغ، برنج، خرما و روغن با تخفیف 10 درصدی در این مکان ها عرضه می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اضافه کرد: به زودی قیمت مرغ و لبنیات در سطح استان تعیین و اعلام می شود تا مردم با قیمت مناسب تر به خرید این دو ماده غذایی بپردازند.



12طرح صنعتی استان مرکزی در قالب طرح مهر ماندگار پیشنهاد شد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در ادامه ازپیشنهاد 12 طرح صنعتی نیمه تمام این استان در قالب طرح مهر ماندگار برای تکمیل و بهره برداری به دولت خبرداد.

زاوشی افزود: این تعداد طرح با سرمایه گذاری 12 هزار و 218 میلیارد ریال و اشتغالزایی شش هزار و 284 نفر در حوزه صنایع کاغذ، شمش آلومینیوم، خودرو سازی، نوشابه، میلگرد، تیرآهن و کپسول گاز است.

وی ادامه داد: رقم سرمایه گذاری طرح های پیشنهادی باید بالای 150 میلیارد ریال و دارای 60 درصد پیشرفت فیزیکی باشد و در این صورت نقدینگی مورد نیاز تامین می شود.

اجرای طرح تشدید بازرسی از نانوایان خمین آغاز شد

سرپرست صنعت، معدن و تجارت خمین از آغاز طرح تشدید بازرسی از نانوایان این شهرستان خبرداد و گفت: این طرح با توجه به افزایش قیمت گندم و آرد و همچنین اعمال نرخ های جدید نان در سطح شهرستان اجرا شد.

محمد بسارده هدف از اجرای این طرح را، ارتقای کیفیت نان با نظارت بر عملکرد نانوایان، افزایش کمیت و کیفیت نان و حمایت از حقوق مصرف کنندگان بیان کرد.

بسارده با اشاره به اینکه روند نظارت بر تهیه و توزیع نان مورد نیاز مردم به صورت مستمر ادامه خواهد داشت، افزود: از ابتدای سال تاکنون حدود 130مورد بازرسی از واحدهای صنفی نانوایی صورت پذیرفته که در این راستا تعداد 26 پرونده تخلف تشکیل و به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ارسال شده است.