جلوگیری از قاچاق شکوفایی اقتصادی و اشتغالزایی را بدنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، کریم پیری ظهر امروز در جلسه کمیته قاچاق کالا و ارز شهرستان کامیاران علاقه مردم به خرید اجناس داخلی، هدفمندی یارانه ها و اجرای طرح شبنم را عوامل موثر در کاهش قاچاق عنوان کرد و گفت: مردم باید همکاری مستمری بر رفع این پدیده خطرناک داشته باشند.

وی افزود: قاچاق دارای مضرات زیادی از جمله افزایش بیکاری، کاهش تولید و حذف بسیاری از مشاغل است و در مقابل آن با جلوگیری از قاچاق می توان شکوفایی اقتصادی و اشتغالزایی را رونق بخشید.

معاون فرماندار کامیاران اظهار داشت: تولید کنندگان ما می توانند با بالا بردن کیفیت محصولات خود علاوه بر بازار داخلی در بازارهای خارجی نیز مشتری داشته باشند.

پیری ادامه داد: اطلاع رسانی لازم در خصوص کیفیت بد محصولات خارجی که گاها از لحاظ بهداشتی نیز مورد تایید نیستند و به صورت قاچاق وارد می شوند وظیفه ای همگانی است و در این مورد اصناف و بازاریان باید توجه ویژه ای داشته باشند تا عرضه محصولات بی کیفیت خارجی متوقف شود.

در ادامه این جلسه مهمترین راهکارها در راستای کاهش قاچاق کالا در شهرستان کامیاران مطرح و مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.