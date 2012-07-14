تلفات در جاده های اردبیل 17 درصدر کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی حیدری ظهر شنبه در جلسه کمیسیون ایمنی راه های استان اردبیل گفت: کاهش 17.1 درصدی تلفات جاده ای استان نشان از توجه ویژه به این مقوله و اقدامات مناسب انجام شده برای کاهش تلفات جاده ای است.

وی تلاش برای کاهش تلفات جاده ای را یکی از اهداف اصلی راه و شهرسازی استان برشمرد و تصریح کرد: اداره راه و شهرسازی استان ارتقاء کیفی جاده های استان را برای ارتقاء ایمنی مسافران در راه های استان از مهمترین اهداف خود دانسته و برای افزایش آن برنامه ریزی کرده است.

حیدری با اشاره به برنامه های پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه کشور برای کاهش تلفات جاده ای در کشور افزود: طبق پیش بینی برنامه پنجم توسعه هر ساله باید 10 درصد از تلفات جاده ای کشور کاهش داده شود اما کاهش تلفات جاده ای استان بیشتر از برنامه های کشوری بوده است.

قائم مقام وزیر و مدیر کل راه و شهرسازی استان با بیان اینکه کاهش تلفات جاده ای استان باید روند کاهشی خود را ادامه داشته باشد، تصریح کرد: باید تلاش کرد تا آمار تلفات بیشتر از این آمارهای فعلی باشد.

وی استفاده از فناوریهای نوین را لازمه کاهش تلفات جاده ای استان دانست و متذکر شد: با استفاده از سیستمهای نوین می توان ایمن سازی جاده های استان را بالا برده و تلفات را بیشتر کاهش داد.

