طرح ملی پزشک خانواده شهری در فارس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز ظهر شنبه در مراسم آغاز طرح ملی پزشک خانواده در استان فارس گفت: 300 داروخانه، 200 آزمایشگاه و 100 رادیولوژی در اجرایی شدن این طرح همکاری می کنند.

محمد هادی ایمانیه ادامه داد: 80 درصد ظرفیت ثبت نام پزشک خانواده در فارس پرشده و خوشبختانه مردم استان استقبال مناسبی از این طرح انجام داده اند.

وی با اشاره به اینکه حمایت های مالی دولت می تواند این طرح را با موفقیت های بیشتری همراه کند، تصریح کرد: با اجرای این طرح پزشکان عمومی و داروخانه ها به صورت عملی در انتظار کمک های دولت خواهند بود که در این راستا هر اندازه که دولت حمایت های خود را از این طرح افزایش دهد ارائه خدمات نیز بهتر انجام خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: این آمادگی در استان فارس وجود دارد که بحث دندانپزشک خانواده را نیز ارائه دهد که در این میان با حمایت های دولت می توانیم این طرح را در فارس به عنوان استان پایلوت اجرایی کنیم.

ایمانیه افزود: بیش از یک هزار نفر به عنوان پزشک خانواده در استان فارس معرفی شدند.

وی با اشاره به اینکه بحث الکترونیکی کردن پرونده های ثبت نام شده در طرح پزشک خانواده به شدت دنبال می شود، گفت: زمان ثبت نام در استان فارس از تاریخ 20 خرداد ماه آغاز شد و شهروندان نیز با مراجعه به پزشکان مورد تایید خود به صورت دستی فرم های مربوطه را پر کردند که این رفم ها به سیستم الکترونیکی تبدیل خواهد شد.