مهدی ادمن در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یادگیری شغل و کارآفرین بارآوردن جوانان جامعه باعث روند رو به رشد اقتصادی و پایداری اقتصاد مالی در سطح جامعه می شود.

وی افزود: جوانان منتظر وارد شدن به ادارت هستند و سیاست های اخیر دولت نیز واگذاری امورات به بخش خصوصی است و این انتظارات جوانان از دولت باعث روند روبه رشد آمار بیکاری در بین آنها شده است و باید برای رفع آن جوانان را برای ورود به بازار آزاد به دانش و علم روز مسلح کرد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مریوان ادامه داد: اجرای دوره های کارآفرینی و آموزش جوانان برای کسب مهارت های لازم از راه حل هایی است که اداره کار و امور اجتماعی همواره در پیش گرفته است.

ادمن یادآور شد: دوره های کارآفرینی در شهرستان مریوان تنها به پسران اختصاص دارد و زنان در جامعه مریوان از آن بی بهره هستند که رفع این مشکل نیز نیازمند تلاش جدی مسئولان ذیربط است.

وی در ادامه گفت: در شهرستان مریوان بسیاری از کارهای خدماتی که نیاز جامعه نیز است وجود ندارد و جوانان به دلایلی از انجام آنها کوتاهی می کنند که می توان با ایجاد کلاس های آموزشی به توجیه آنها پرداخت و برای ایجاد این فرصت های شغلی در درون جامعه تلاش کرد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مریوان بروکراسی ادارات را یکی دیگر از عوامل بروز مشکلات در پیش روی جوانان دانست و افزود: متاسفانه بعضی از ادارات وظایف محول شده خود را با دلسوزی انجام نمی دهند و با انجام رفتارهای ناآگاهانه خود باعث به وجود آوردن مشکلاتی برای جوانان می شوند.