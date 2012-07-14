اهداء تجهیزات به کتابخانه های مساجد/ برپایی نمایشگاه دستاوردهای مساجد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مصطفی ذوالفقاری با اشاره به اهمیت تجهیز مساجد و اجرای فعالیت های فرهنگی در این پایگاه فرهنگی گفت: دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی در راستا تجهیز مساجد به منظور آمادگی این مکان معنوی برای حضور جوانان، فعالیت های گسترده ای انجام می دهد که اهدا تجهیزات از جمله این برنامه ها است.

وی با اشاره به اینکه امسال اهدا تجهیزات کتابخانه ای به بیش از یک صد کانون فرهنگی هنری مسجد صورت گرفته است، افزود: این تجهیزات بیشتر به کانون های جدید التاسیس داده شده است که شامل قفسه کتاب، میز و صندلی، کتاب های مختلف فرهنگی و دینی از جمله قرآن و ادعیه بوده است.

ذوالفقاری خاطرنشان کرد: برای تجهیز این کتابخانه ها بالغ بر 500 میلیون ریال هزینه شده است که این مبلغ صرف تجهیز کتابخانه های باز کانون های شهری و روستایی شده است.

نمایشگاه دستاوردهای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی

وی از اماده شدن کانون های مساجد استان مرکزی برای برگزاری نمایشگاه سراسری در 30 مرداد در اراک خبر داد و گفت: این نمایشگاه در بیستمین سال تأسیس کانون‌های فرهنگی هنری همزمان با آغاز هفته جهانی مساجد به مدت یک هفته در دبیرستان امام علی (ع) اراک برگزار خواهد شد.

ذوالفقاری تصریح کرد: در این نمایشگاه 12 غرفه خواهیم داشت که اکثرا غرفه‌های کارگاهی خواهند بود و اعضای کانون که هجده هزار نفر هستند و مسوولین کانون می‌توانند در این نمایشگاه شرکت کرده و پس از داوری آثار و توانمندی‌های خود را به نمایش بگذارند.

وی عنوان کرد: شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را در قالب مقاله، کتاب، اختراع، آثار هنری، هنرهای تجسمی، رباتیک، طراحی نرم‌افزار و سخت‌افزار تا آخر تیرماه ارسال کنند.

کسب رتبه برتر کانون فرهنگی هنری صاحب الزمان(عج) قالهر



سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دلیجان از کسب رتبه برتر کانون فرهنگی هنری صاحب الزمان(عج) مسجد جامع قالهر در بین کانون های این شهرستان خبر داد.



حمیدصادقی گفت: فعالیت های کانون فرهنگی هنری صاحب الزمان(عج) روستای قالهی در زمینه های فرهنگی، هنری، اعتقادی و مذهبی، ورزشی و ... بسیار گسترده است که در این امر در بین 22 کانون شهری و روستای شهرستان دلیجان سال گذشته رتبه برتر را کسب کرده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 700 عضو فعال دارد، افزود: این کانون علاوه بر برگزاری کلاس های آموزشی و فراغتی کتابخانه ای برای بهره مندی جوانان و نوجوانان روستا نیز دارد.

