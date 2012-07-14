به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز،همایش تخصصی مسئولین روابط عمومی سپاه با حضورمسئولین و مدیران روابط عمومی کل، نیروها و سپاه های استانی در سالن الغدیر ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد.

در این همایش سردار رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل سپاه با تشریح روند شرایطی که انقلاب اسلامی و سپاه در حال حاضر با آن مواجه است اظهار داشت: گفتمان انقلاب اسلامی امروز از مرزهای جغرافیایی ایران و کشور اسلامی عبور کرده و به عنوان گفتمان جدید و منطبق با فطرت آحاد بشریت در صحنه بین‌الملل حضوری زنده و پویا دارد.

وی با بیان این که دشمنان ما امروز با شرایط جدیدی در برابر انقلاب اسلامی مواجهند گفت: به برکت هدایت و راهبری امام خمینی(ره) و پی‌گیری اهداف و سیاست‌های عالی انقلاب اسلامی توسط مقام معظم رهبری(مدضله العالی) و نیز استقامت و ایثار ملت شریف و ولایتمدار ایران، اندیشه و گفتمان انقلاب اسلامی در سطح منطقه و دنیا ریشه دوانده و به عنوان مدل و الگویی ایده‌آل و مناسب مطرح است.

مسئول روابط عمومی کل سپاه امتیاز ویژه و منحصر بفرد انقلاب اسلامی نسبت به سایر مکاتب را برگرفته شدن از متن قرآن کریم و وحی الهی دانست و تصریح کرد: این گفتمان جدید به دلیل سازگاری با فطرت انسان‌ها در تمامی ابعاد فردی، اجتماعی، خانوادگی و حکومت حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

وی با تاکید براین که دشمنان از محتوای انقلاب اسلامی در هراسند گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان کانون بیداری اسلامی و منبع گسترش تفکر اسلامی همواره مورد آماج هجمه‌های سازمان‌یافته و هدفمند دشمنان قرار داشته است.از این رو آنان در تلاشند تا با استفاده از ابزار و روش‌های مختلفی چون تهدید و تحریم، گفتمان انقلاب اسلامی را ناکارآمد نشان دهند.

سردار شریف، سپاه و بسیج را در نقطه کانونی هجمه دشمنان پس از جایگاه ولی و رهبری دانست و خاطر نشان کرد: دشمنان انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی دریافته‌اند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همواره به عنوان نهادی مستحکم، با اراده و توانمند در هنگام بروز خطر از حدود و ثغور انقلاب اسلامی دفاع کند، از این رو به دنبال از بین بردن اعتبار، مقبولیت و حیثیت سپاه نزد افکار عمومی هستند.



وی مهم ترین و کاربردی‌ترین سلاح سپاه را برقراری تعامل با توده مردم توصیف و تصریح کرد: افتخار سپاه، مردمی بودن و گام برداشتن در راستای تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی و سربلندی ملت سرافراز ایران است و در طول حیات خود با ایثار، جانفشانی و تعقل توانسته بسیاری از موانع را از مسیر حرکت انقلاب اسلامی بردارد.

مسئول روابط عمومی کل سپاه سازمان یافته تر شدن هجمه‌های دشمنان علیه سپاه را سندی واقعی بر تاثیرگذاری و کارآمدی این نهاد انقلاب دانست و اظهار داشت: کارکرد موفق و نقش‌پذیری سپاه در عرصه‌های مختلف از جمله تحولات سیاسی، سازندگی و محرومیت‌زدایی، اقتدار نظامی و امنیتی و نیز تعمیق گفتمان انقلاب اسلامی هرچند اوراق زرینی را در عملکرد سپاه رقم زده اما همواره به عنوان سوژه و دستاویزی عملیات روانی و رسانه‌ای دشمنان مطرح می‌باشد.

وی با اشاره به نقش، اهمیت و جایگاه اطلاع رسانی در دنیای امروز گفت: با گسترش قابل توجه رسانه‌ها در حوزه های مختلف نوشتاری، گفتاری و شنیداری بسترهای وسیعی به منظور ارتباط با افکار عمومی به صحنه آمده است و ضرورت و لزوم اقدامات سازمان یافته، دقیق و منظم در حوزه اطلاع رسانی را طلب می‌کند.

سردار شریف در بخش دیگری از سخنانش، هدف از برگزاری این همایش تخصصی را بحث، بررسی و تبادل نظر پیرامون برنامه‌های محوری روابط عمومی سپاه در سال 91 از جمله راه اندازی گروههای تلویزیونی و رادیویی و نیز سازماندهی شبکه خبرنگاران افتخاری سپاه و بسیج عنوان کرد.

از نکات برجسته این همایش دو روزه می‌توان ارایه گزارش توسط 29 نفر از مسئولین روابط عمومی سپاه های استانی از کارکردها، تعاملات و فعالیت‌های حوزه رسانه و خبر رده خود اشاره کرد.

همچنین در این همایش معاونین ارتباطات و اطلاع رسانی، انتشارات و صداو سیمای روابط عمومی کل سپاه گزارشی از فعالیت‌ها و عملکرد سایت سپاه نیوز، نشریات پیام انقلاب، بسته خبری و سپاه خبر و نیز عملکرد گروه تلویزیونی سپاه و نحوه برقراری تعاملات هرچه بیشتر رده‌ها با روابط عمومی کل و بهینه سازی تعاملات رسانه ای و چگونگی فرصت سازی برای اصحاب رسانه جهت پرداختن به کارکردها و توانمندی های سپاه را را ارایه در پایان به سوالات حاضران پاسخ گفتند.

در پایان این همایش 16 رده برگزیده و فعال روابط عمومی سپاه در سپاه‌های استانی مورد تقدیر قرار گرفتند.

