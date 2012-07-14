  1. حوزه و دانشگاه
۲۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۶

پذیرش هیأت علمی در مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

پذیرش هیأت علمی در مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مرکز تحقیقات علوم دارویی به منظور گسترش فعالیت های تحقیقاتی در زمینه های محاسبات بیولوژیکی و سیستم بیولوژی، عضو هیات علمی جذب می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دارندگان مدرک دکتری تخصصی (PhD) شیمی فیزیک با گرایش در زمینه محاسبات بیولوژیک و سیستم بیولوژی می توانند برای پذیرش در این بخش تقاضای خود را به همراه رزومه و مستندات مربوطه و حداقل دو توصیه نامه علمی ارائه کنند.

متقاضیان حداکثر تا تاریخ 5 مرداد ماه می توانند نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز اقدام کنند. جذب به صورت قراردادی است و دانشگاه تعهدی به تبدیل وضعیت به پیمانی ندارد و تمدید قرارداد منوط به فعالیت علمی قابل قبول و رضایت مرکز تحقیقات مورد نظر است. افراد در حال تحصیل مجاز به شرکت در این فراخوان نیستند.

کد مطلب 1649551

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