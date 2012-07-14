قتل دایی به خاطر هیچ و پوچ

به گزارش خبرنگار مهر، نیمه شب 4 مرداد ماه سال گذشته ماموران کلانتری آزادی از وقوع یک قتل در شهرک اکباتان مطلع شدند. با مراجعه ماموران مشخص شد مقتول به نام نوذر بر اثر اصابت ضربات کارد آشپزخانه جان خود را از دست داده است.

تحقیقات نشان داد مقتول به همراه خواهرزاده خود به نام ایمان و دو تن از دوستانش در این خانه مشغول صحبت کردن بوده‌اند که پس از کشمکشی لفظی ایمان به آشپزخانه رفته و با برداشتن کاردی بزرگ به پذیرایی برگشته و ضرباتی را به سینه دایی خود وارد کرده است.

حاضران در صحنه گفتند مقتول به همراه خواهرزاده خود ایمان و خواهرش در این خانه زندگی می‌کرده‌اند. شب حادثه درحالی که خواهر مقتول در خانه حضور نداشته است مقتول به همراه ایمان و دو نفر از دوستان خود به نام‌های امیر و محمدعلی در آنجا بوده‌اند.

دقایقی قبل از حادثه بین ایمان و امیر بر سر مسائل مالی اختلاف پیش آمده درگیری لفظی پیدا کردند که بر خلاف انتظار ایمان، دایی‌اش به نفع امیر وارد بحث شده و طرف وی را گرفته است. برهمین اساس ایمان که بر اثر مصرف شیشه حال خوبی نداشته به سمت‌ آشپزخانه رفته و با برداشتن کارد دو ضربه محکم به مقتول وارد کرده که باعث مرگ او شده است.

متهم پس از انتقال به اداره آگاهی گفت: بر اثر مصرف شیشه و کراک تعادل روانی‌ام را از دست داده بودم. موقع درگیری لفظی توقع داشتم دایی‌ام طرف مرا بگیرد ولی وقتی دیدم به حمایت از امیر پرداخت خون جلوی چشمانم را گرفت و به سمت آشپزخانه رفتم. اولین کاردی که دم دستم بود را برداشته و به سمت هال آمده و دو ضربه به دایی‌ام زدم. ولی اصلا فکر نمی‌کردم باعث مرگ او شوم. بلافاصله بچه‌ها با اورژانس تماس گرفتند اما شدت خونریزی به حدی بود که دایی‌ام قبل از رسیدن اورژانس درگذشت. من هم از شدت پریشانی روی پله‌های ساختمان نشسته و در حالی که کارد خونی هم دستم بود منتظر شدم تا ماموران بیایند و بازداشتم کنند.

متهم پس از اعتراف به این جنایت و بازسازی صحنه قتل با قرار قانونی روانه زندان شد . با تکمیل تحقیقات پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

صبح امروز جلسه محاکمه متهم به ریاست قاضی همتیار برگزار شد. در ابتدای جلسه قاضی اصغری روشن نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست گفت : اولیای دم در شکایت اولیه خود درخواست قصاص کرده اند اما دیگر پیگیر پرونده نشدند. با توجه به درخواست اولیه آنها و عدم حضورشان در جلسه امروز برای متهم درخواست اشد مجازات را دارم.

در ادامه ایمان 27 ساله در جایگاه حاضر شد و با قبول اتهامش به تکرار اعترافات قبلی خود پرداخت.

پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش رئیس دادگاه ختم رسیدگی به پرونده را اعلاکرد کرد و قضات برای صدور حکم وارد شور شدند.