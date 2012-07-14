به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی رضوانی با اشاره به راه‌اندازی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی برای راهنمایی مسافران ورودی به استان اظهار داشت: در این پایگاه‌های اطلاع‌رسانی علاوه بر توزیع اقلام تبلیغاتی، محصولات صنایع دستی استان به مسافران عرضه می‌شود.

وی افزود: تجهیز و آماده‌سازی 29 واحد نمازخانه و سرویس بهداشتی، استفاده از نیروهای تشکل‌های گردشگری برای اطلاع‌رسانی و راهنمایی مسافران، تجهیز و آماده‌سازی موزه‌ها و مکان‌های تاریخی برای بازدید گردشگران و کشیک بیش از 50 نفر در سطح استان برای ارائه خدمات به گردشگران از دیگر برنامه‌های ستاد تسهیلات سفر استان به شمار می‌آیند.

عملیات گودبرداری موزه بزرگ اراک به زودی آغاز می‌شود



وی ازآغازعملیات گودبرداری موزه بزرگ اراک برای اجرای فنداسیون به زودی در اراک خبر داد و گفت: طرح موزه بزرگ اراک از سال 1388 تهیه شده و تاکنون مراحل مقدماتی نظیر طرح محتوایی و نقشه سازه و معماری آن آماده شده است که به زودی عملیات گودبرداری آن آغاز خواهد شد.

وی با بیان این که تاکنون 70 میلیارد ریال برای ساخت این موزه تخصیص داده شده است، افزود: موزه مذکور در حد مقیاس، موزه استانی است و در 4 هزار و 800 متر زمین با 2 و نیم طبقه روی زمین و 2 طبقه زیرزمین ساخته خواهد شد و برای اتمام کل پروژه به اعتبار بیشتری نیاز است.

رضوانی گفت: این موزه چندمنظوره شامل بخش‌های تاریخی، علمی، صنعتی، مردم‌شناسی، هنر، آزمایشگاه و سالن اجتماعات می‌شود که به همراه گالری‌های نمایش در طبقه‌های روی زمین، لوجستیک و پارکینگ برای طبقات زیرزمین طراحی شده‌اند.

هشت هزار گشت‌زنی از آثار تاریخی استان



رضوانی گفت: درسه ماه اول امسال هشت هزار گشت‌زنی در محوطه‌ها و اماکن باستانی، تاریخی و گردشگری استان مرکزی انجام شده است.

وی افزود: گشت‌زنی از محوطه‌های تاریخی و باستانی استان در قالب 23 پایگاه و 4 ایستگاه ثابت حفاظتی انجام شده است و مجموعا 9 نفر درقالب 4 باند که قصد تعدی به آثارتاریخی استانمان را داشتند دستگیر وبه مراجع قضایی و انتظامی تحویل شدند.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی حفاظت بهینه از دو هزار اثر تاریخی استان مرکزی نیازمند نگاه تخصصی و حرفه ای و نیروی انسانی کافی در بخش حفاظتی یگان دانست که 46 نفر نیروی کادر و 28 سرباز وظیفه در حوزه یگان حفاظت آثار تاریخی استان انجام وظیفه می کنند.