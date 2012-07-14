190 واحد مسکونی ویژه مددجویان بهزیستی خراسان جنوبی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن اکبری مطلق پیش از ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته بهزیستی اظهارداشت: هم اکنون هزار و 730 واحد مسکونی برای مددجویان این نهاد در دست ساخت است.

وی اعتبار مورد نیاز برای ساخت این واحد ها را 41 میلیارد و 520 میلیون تومان اعلام کرد و بیان داشت: از این مبلغ 20 میلیون تومان تسهیلات مسکن و دو میلیون تومان کمک بلاعوض بهزیستی به مددجویان است.

وی سهم آورده مددجویان برای ساخت این واحد ها را در مرکز استان یک میلیون و 200 هزار تومان و در شهرستانها 800 هزار تومان عنوان کرد و گفت: سازمان بهزیستی سعی دارد با کمترین قیمت تمام شده مسکن را به مددجویان واگذار کند تا در پرداخت اقساط با مشکل مواجه نشوند.

اکبری مطلق توجه به مسکن روستایی را از اولویت های سال جاری این سازمان برشمرد و گفت: امیدواریم تا پایان سال جاری مشکل مسکن مددجویان در استان مرتفع شود.

وی سهمبیه بهزیستی در سال جاری را برای ساخت مسکن مددجویان هزار و 300 واحد اعلام کرد و افزود: از این تعداد 500 واحد در مناطق روستایی ساخته خواهد شد.

500 فرصت شغلی برای مددجویان بهزیستی ایجاد می شود

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی درخصوص فرصت های شغلی ایجاد شده برای مددجویان این نهاد نیز اظهارداشت: طی سال گذشته 200 فرصت شغلی توسط بهزیستی تعهد شده بود که بیش از هزار و 14 فرصت شغلی را ایجاد کردیم.

وی تصریح کرد: 69.4 درصد اشتغال ایجاد شده برای زنان و 31.6 درصد آن برای آقایان بوده است.

وی با اشاره به برنامه های فرهنگی این نهاد در استان عنوان کرد: طی سال گذشته در راستای توانمند سازی فرهنگی 30 هزار و 514 مددجو از خدمات آموزش های مهارت زندگی بهره مند شدند.

اکبری مطلق از اعزام 4 کاروان از مددجویان استان به عتبات عالیت خبر داد و یادآور شد: همچنین طی سال گذشته 2 کاروان در قالب 180 نفر از مددجواین تحت حمایت این نهاد به مشهد مقدس اعزام شده اند.

نرخ معلولیت در خراسان جنوبی شش درصد اعلام شد

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی نرخ معلولیت در استان را شش درصد اعلام کرد و گفت: نرخ کشوری 4.5 درصد است.

وی بالا بودن نرخ معلولیت در استان را نسبت به نرم کشوری وجود سنت های غلط و ازدواج های فامیلی دانست و گفت: این امر نیاز به فرهنگ سازی بلندت مدت و میان مدت دارد که رسانه ها می توانند در این زمینه موثر واقع شوند.

وی با بیان اینکه هر ساله باید 10 رصد جامعه هدف بهزیستی توانمند شوند، بیان کرد: در سال گذشته 10.89 درصد توانمند سازی جامعه هدف در استان محقق شده است.

اکبری مطلق افزود: 18.84 درصد تواننمند سازی در حوزه اجتماعی و 5.46 درصد در حوزه توانبخشی بوده است.