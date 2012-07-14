خط قرمز پلیس زرد و نارنجی است/ایران تنها کشور دارای روند کاهش جرم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم ظهر شنبه در پانزدهمین همایش معاونان اجتماعی نیروی انتظامی اظهار داشت: ناهنجاریها و بدرفتایها باید در ماههای مورد احترام همانند ماه رمضان کاهش یابد چرا که انجام این اقدامات زشت است.

خداوند نمی خواهد کسی را تحت فشار قرار دهد و منافع دنیوی و جسمانی با اعمال این قوانین الهی برای انسان وجود دارد.

بعد اجتماعی کار ما باید در این ماه بیشتر باشد.

وی با اشاره به تامین امنیت تفرجگاهها گفت: شهرداری کار خوبی را انجام داده است که در اعیاد شعبانیه جشنهای مردمی را در بوستانهای جنوب شهر برگزار می کند. همه مردم به دنبال پرکردن اوقات فراغت هستند و ما وظیفه داریم تفریح ارزان را برای آنها ایجاد کنیم. در صورتی که بسترهای تفریح سالم فراهم نشود افراد به سمت تفریحات منفی از جمله استفاده از ماهواره می روند. هر کاری که انجام می دهیم باید برای رفاه مردم باشد. اگر امنیت برقرار نباشد هیچ کدام از اقدامات انجام شده برای تفریح و رفاه مردم قابل استفاده نیست.



برخی قلیانی ها ایجاد مزاحمت می کنند

احمدی مقدم ادامه داد: گاهی وقتها ممکن است 4 نفر قلیانی را برداشته و در تفرجگاهی خانواده ها و امنیت آنها را مورد تعرض قرار دهند اگر چه همه قلیان کش ها این کار را نمی کنند اما برخی از آنها به صورت مجردی می آیند که ممکن است صحنه های زشتی به وجود آید به همین دلیل باید امنیت در تفرجگاهها برقرار باشد.



به گفته فرمانده نیروی انتظامی، رفاه جزئی از دین است و گذراندن اوقات فراغت در دین مشکلی ندارد. این در حالی است که تامین امنیت، عدالت و آسایش جزو وظایف حکومت الهی است این امور باعث نمی شود دنیا و آخرت در تعارض با یکدیگر باشند.



لیبرالیسم عامل افزایش مادی گرایی

احمدی مقدم به افزایش سرعت مبادله اطلاعات در دنیای کنونی اشاره کرد و گفت: ممکن است در هر جای دنیا اتفاقی رخ داده و موجی را ایجاد کند که این امر نتیجه گسترش فناوری اطلاعات است. لیبرالیسم امروز به دنبال ترویج اقتصادگری در دنیا است که نتیجه آن حرص و آز و حقارت و پوچی برای افراد است دیگر دوره فیلم هندی سرآمده و دوره نشان دادن فیلمهای افراد پول دار است.



وی ادامه داد: تزلزل اخلاق امروز نگران کننده است به صورتی که وقتی ماهواره ای را جمع می کنیم خانواده ها از ما تشکر می کنند چرا که این وسیله غیر اخلاقی را از خانه یشان جمع کرده ایم تا دیگر فرزندشان از آن استفاده نکند.

کاهش سن اعتیاد در دنیا

احمدی مقدم با اعلام اینکه سن اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر در دنیا پایین آمده است، افزود: هم اکنون روسها 5 میلیون معتاد دارند و خودشان علاوه بر مصرف تولید نیز می کنند. افغانستان نیز که خودش تا چند سال پیش بزرگترین تولید کننده مواد مخدر بود امروز به بزرگترین مصرف کننده مواد مخدر به ویژه حشیش تبدیل شده است 8 درصد حشیش تولیدی در خود افغانستان مصرف می شود.



ایران تنها کشور دارای روند کاهش جرم

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه می خواهیم امنیت روانی را تامین کنیم تاکید کرد: باید همه امور نگران کننده که روز به روز نیز در حال افزایش است، کاهش یابد. امروز ایران تنها کشوری است که در طول یک دهه گذشته توانسته همه آمارها را کاهش دهد و وقوع جرم در کشور روند کاهشی را طی می کند. این توفیق بزرگی است که باعث شده است ایران تنها کشور دنیا در روند کاهش جرم باشد.



ماموران افکار سنجی کنند

وی خواستار افکارسنجی از سوی ماموران پلیس شد و گفت: باید بدانیم مردم امروز چه مطالباتی دارند و مانند گذشته نباشد که تمام انرژی مان را صرف حوزه ای کنیم و بعد بدانیم این حوزه جزو اولویتها نیست. در ابتدا در مورد شرکتهای هرمی نیز مردم معتقد بودند این شرکتها بسیار خوب است اما مانند پدری رفتار داشتیم که خطرات را می دانستیم و باید با آنها برخورد می کردیم به همین دلیل توانستیم نظر مردم را جلب کنیم. پس از این موضوع نیز مردم گفتند چه خطری در کمین ما بود.



باتوم را کنار نمی گذاریم به مجرم لبخند بزنیم

به گفته احمدی مقدم، پس از آغاز فعالیت معاونت اجتماعی از ابتدای دهه هشتاد رویکرد پلیس نیز کنترل جرایم اجتماعی و رویکرد نرم است. البته این بدان معنا نیست که باتوم را کنار بگذاریم و به مجرم لبخند بزنیم. ما نه از معتاد و نه از مجرم بیزار نیستیم این افراد در دام شیطان افتادند و ما اگر بتوانیم فاحشه و یا معتادی را نجات دهیم کار خداپسندانه ای را انجام داده ایم. اگر می گوییم اشرار و اراذل و اوباش مجبور هستیم و هیچ گاه راضی به این کار نبودیم و اگر کسی نیز اعدام می شود مثل عضو فاسد بدن است که باید جدا شود. در مورد مرزبانی و یگان ویژه که دو نیروی مهم پلیس هستند باید بدانند که اولویت اجتماعی را نیز باید مد نظر قرار دهند پلیس با کسی دعوا ندارد.



دشمنان در تبلیغات علیه ما پیروز نمی شوند

وی با بیان اینکه تهدیدات نرم دشمن قابل رویت نیست افزود: تهدیدات نرم دشمن ناپیداست و هیچ گاه دشمن اصلی مشخص نیست. تهدیدات نرم دزد اخلاق و هویت ماست که هیچ گاه حس نمی شود و خود فرد با تهدید همراه می شود. قدرت نرم باعث می شود تا فرد راغب به انجام آن کار شود و با میل شخصی همه کارها را انجام دهد اگر چه با توجه به شکست های پی در پی دشمن و پیروزی های ما دیگر تبلیغات دشمن از بین رفته و اثرگذاری ندارد.



صدا و سیما همکاری نمی کند/ رسانه ها گزینشی منتشر می کنند

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه باید اقتدار نرم را با همراهی مردم اجرا کرد، تاکید کرد: اجرای اقتدار نرم زمانبر است و باید ظرفیتهای لازم ایجاد شود اما برخی به قانون نیز عمل نمی کنند تاکنون صدا و سیما چند مستند در رابطه با آثار و پیامدهای استفاده از ماهواره یا پرنوگرافی نشان داده است. باید بتوانیم مردم را توجیه کنیم البته برخی می گویند که فلان قاتل یا گروگانگیر را دستگیر کرده ایم و آن را در صدا و سیما نشان دهیم. اما من مخالفت می کنم چرا که این امر باعث ایجاد احساس ناامنی می شود برخی اخبار ناامن کننده هستند که باید از انتشار آنها جلوگیری کرد. رسانه ها نیز ناانصافی می کنند و هر چه می گوییم تنها یک نقطه از آن را که به دلخواه خودشان است پوشش می دهند.



احمدی مقدم با بیان اینکه یک دهم معتادان کشور مصرف کننده دائم الخمر مشروب داریم گفت: می گویند در ایران 200 هزار معتاد الکلی وجود دارد که این آمار مشکوک است در دنیا 10 برابر معتادان مواد مخدر معتاد الکلی وجود دارد اما در ایران یک دهم معتادان مواد مخدر معتاد الکلی داریم بر اساس آخرین آمارها یک میلیون و 300 هزار معتاد در کشور وجود دارد.

وی با انتقاد از برخی افراد که آمارهای اشتباه را منتشر می کنند گفت: برای یک حادثه در پلیس 110 ممکن است چندین تماس ثبت شود حتی در یک تصادفی که در بزرگراهی رخ می دهد شاید بیش از 500 تماس برقرار شود اما تنها تصادفاتی که پلیس برای آنها کروکی کشیده است آمار ما محسوب می شود. اگر چه بیمه ها نیز بر اساس پرداخت خسارت آمار می دهند که این دو آمار هیچ کدام با هم منافاتی ندارد و دروغ نیست.



هر پلیسی نمی تواند در هر مورد حرف بزند

فرمانده نیروی انتظامی افزود: در پلیس آگاهی نیز به همین صورت است ممکن است یک باند سرقت دستگیر شود که به صد فقره اعتراف کند اما در سیستم پلیس تنها 20 سرقت ثبت شده و 80 مورد آن را مردم خبر نداده اند. باید اخبار نیروی انتظامی مدیریت شود چرا که نه می توان هیچ جایی را ببندیم و نه می توانیم جایی را باز بگذاریم. اطلاع رسانی در نیروی انتظامی نظام می خواهد و همه چیز باید در چارچوب نظام قرار گیرد . قرار نیست هر فردی در هر موردی حرف بزند.



تولید ملی ربطی به رئیس راهور یک استان ندارد/ مواظب گاف های خبری باشید

احمدی مقدم تصریح کرد: مسئول راهنمایی یک استان در مصاحبه ای در مورد ایربک و تولید ملی صحبت می کند در صورتی که این موضوع به او ربطی ندارد و مسئول کشوری خود را دارد. برخی می خواهند سوپرمن باشند و در مورد همه چیز اظهارنظر می کنند باید مراقب گافهای رسانه ای باشیم و با آموختن مهارتهای اجتماعی و قدرت بیان و استدلال از بروز این اتفاقات جلوگیری کنیم. ایرادی ندارد هر فردی که می خواهد حرف بزند قبلش مطالعه کند.

مردم پلیس محسوس می خواهند

وی با بیان اینکه مردم خواستار پلیس محسوس هستند، گفت: پلیس محسوس و نامحسوس دو کفه ترازوی ما است که باید پلیس نامحسوس افزایش یابد اما نمی دانیم چرا مردم دوست دارند که پلیس همیشه آشکار باشد. چندی قبل طرح استقرار چادرهای پلیس در شهر تهران را اجرا کردیم که مورد تقدیر مردم قرار گرفت اما با جمع کردن آنها سیل انتقاد به سوی پلیس سرازیر شد.

رسانه ها بزرگنمایی نکنند

احمدی مقدم با انتقاد از رسانه ها در مورد بزرگ نمایی برخی حوادث گفت: در یک پارکی سه شیشه خودرو شکسته می شود و رسانه ها جنجال به پا می کنند که چرا پلیس در پارکها حضور ندارد وقتی هم که طرح ارتقای امنیت تفرجگاهها را اجرا می کنیم تیتر می زنند که حضور دوباره پلیس در تفرجگاهها و کنترل مردم. برخی ها هدفمند تیتر می زنند اگر چه تعداد این رسانه ها کاهش یافته است رسانه ها باید در انتخاب تیتر دقت کنند که امنیت روانی جامعه به خطر نیفتد.

دستگیری چند هنرمند در فتنه 88/ پلیس متهم به مخالفت با هنر است

وی در مورد اتفاقات رخ داده در حوزه سینما گفت: اگر مردم سینمایی هستند می توانند بروند و ما جلوی آن را نگرفته ایم. ما با دیدن فوتبال مختلط در سینماها مخالف بودیم که باعث شد بگویند پلیس ضد فرهنگ و ضد هنرمند است اگر چه ما حامی سینمای خوب و بازیگر خوب هستیم بازیگر نیز مانند فوتبالیست است و ممکن است هر روز در یک نقش بازی کند یک روز نقشش مثبت و یک روز دیگر منفی باشد معتقدیم برای فرهنگ باید هزینه کرد و نمی توان بدون هزینه انتظار ارتقای فرهنگ داشته باشیم.

برخورد با افراد متدین به خاطر اکران دو فیلم جنجالی

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه پلیس در مرز قانون ایستاده است گفت: دو فیلم در نوروز اکران شد که مورد اعتراض متدینین و کسانی که درد دین دارند قرار گرفت اگر چه با آنها نیز برخورد کردیم در صورتی که هیچ گاه دلمان نمی خواست با این افراد برخورد کنیم ما در مرز قانون ایستاده ایم و تنها از کسانی که در مسیر قانون حرکت می کنند حمایت می کنیم.



احمدی مقدم افزود: برخی مواقع اتفاقاتی نیز برای هنرمندان رخ می دهد از جمله چند هنرمند که در فتنه دستگیر شدند که توصیه کردیم این مسائل رسانه ای نشود چرا که این عناوین موجب تخریب فرد می شود البته آنها نیز نباید فکر کنند که کارت سفیدی دارند و می توانند هر کاری در جامعه انجام دهند. چندی قبل مامور پلیس راهور یکی از هنرمندان را که در حال رانندگی با سرعت 170 کیلومتر بود شناسایی و خودروی وی را متوقف کرد البته این هنرمند مدعی شد که هزاران نفر منتظر او هستند تا به اجرای برنامه بپردازد. مامور ما نیز این فرد را اعمال قانون کرد چرا که مدعی بود وظیفه من اجرای قانون و سلامتی هموطنان است. این اخبار را اجازه ندادیم منعکس شود تا حرمت افراد حفظ شود اگر چه با جرم مشهود یا فساد سازمان یافته که حکم قضایی در مورد آن صادر شده است برخورد می کنیم.

وی به معاونان اجتماعی ناجا توصیه کرد اجازه ندهند هر روز سر مواردی بی مورد دعوا و جنجال ایجاد شود و این موارد به خوراک بی مورد رسانه ها بدل شود.

احمدی مقدم با بیان اینکه پلیس باید از ظرفیتهای هنر استفاده کند، گفت: البته رسانه ملی برای پخش همیشه چیز مناسب نیست و باید دقت شود تا هر چیز در دسترس افراد قرار نگیرد ما از کمک نخبگان و تشکیل اتاق فکر استفاده می کنیم و نباید هیچ موردی را قبل از اثبات رسانه ای کنیم.

میزان ازدواج و موفقیت افراد بد پوشش کم است

وی ضعف حجاب را یکی از آثار آسیبهای اجتماعی دانست و تاکید کرد: کم کاری ما در معرفی نقش زن است تمام افرادی که در خیابان به دنبال دوست دختر می گردند هیچ گاه با آنها ازدواج نمی کنند. نقطه شروع تجاوز به عنف، دوستیهای خیابانی است و پس از گذشت مدتی پسر مدعی می شود که مادرم می خواهد تو را ببیند پس دختر را به خانه برده و چند نفری به او تجاوز می کنند البته مشخص نیست چه عاقبتی در انتظار این دختر است. سنین ازدواج در دختران محجبه پایین و موفقیت در ازدواج آنها بالاست. اگر چه بدحجابها یا در سنین بالا ازدواج می کنند یا اصلا ازدواج نمی کنند.

فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: یک روز سکه آزادی اجتماعی است و روی دیگر سکه همین تجاوزات و اقداماتی است که انجام می دهند البته برخی دختران جلوه گری می کنند که شوهر پیدا کنند اگر چه ممکن است نمازخوان باشند.



خط قرمز پلیس نارنجی و زرد است

احمدی مقدم با اعلام اینکه خط قرمز پلیس زرد و نارنجی است گفت: وظیفه همه احترام به قانون است ما در مرز قانون حرکت می کنیم و باید با فرهنگ سازی برخی ناهنجاریها را به قبح اجتماعی بدل کنیم. چندی قبل در اتوبان تهران کرج رانندگی می کردم که اگر قرار بود رانندگانی که سیگار کشیده یا آشغال تولید می کردند را جریمه می کردند باید صد بار می ایستادم.



وی با اعلام اینکه پلیس اگر چه گاهی زبان باتوم دارد اما همه جا این زبان به کار نمی رود و ما به دنبال اقتدار نرم هستیم، گفت: معاونت اجتماعی پل ارتباطی با جامعه است و جامعه از نظر ما تمامی افراد از جمله متدینین، آسیب رسانها و آسیب دیده ها هستند.