21 مصدم نتیجه تصادفات روز جمعه آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر ، مسئول روابط عمومی مرکز فوریت پزشکی آذربایجان شرقی صبح امروز شنبه گفت: روز گذشته در پی اعلام حوادث به مراکز اپراتوری استان در پنج حادثه در محورهای اتوبان پیامبر زنجان - تبریز 160 کیلومتر مانده به تبریز به علت برخورد خودرو تندر با دو دستگاه خودرو پراید موجب مصدومیت هشت نفر گردید که مصدومین حادثه توسط فوریتهای پزشکی بارگاه و چاراویماق و هشترود و هلال احمر به بیمارستان امام حسین(ع) هشترود انتقال داده شدند.



حبیب حسینقلیزاده اظهار داشت: در جاده کلیبر - اهر کیلومتر 20 به علت برخورد دو دستگاه نیسان موجب مصدومیت چهار نفر شد که مصدومین توسط فوریتهای پزشکی کلیبر به بیمارستان کلیبر انتقال داده شدند و در جاده آذرشهر- تبریز مسیر روستائی بارانلو برخورد پیکان وانت و پراید سه مصدوم از خود برجای گذاشت.

وی افزود: در مسیر جاده ارومیه - تبریز حوالی روستای گمیچی به علت برخورد دو موتورسیکلت، دو تن مصدوم شده که توسط فوریتهای پزشکی سرای به بیمارستان امام رضا(ع) انتقال داده شدند.



مسئول روابط عمومی مرکز فوریت های پزشکی استان همچنین به دنبال واژگونی پژو در جاده اهر- تبریز راه روستائی ساخسیلو- مرکید سه تن دچار مصدومیت گشتند که توسط فوریتهای پزشکی خواجه و شیخ رجب به بیمارستان امام رضا(ع) انتقال داده شدند.



حسینقلیزاده ادامه داد: به دنبال واژگونی خودرو ریو در جاده آذرشهر - عجب شیر پنج تن مصدوم شده که توسط فوریتهای پزشکی عجب شیر و هلال احمر به بیمارستان عجب شیر انتقال داده شدند.



وی افزود: در زمانهای اوج بار ترافیکی جاده ها، خودروهای امدادی سعی در رسیدن سریعتر بر بالین مصدومین دارند و باز کردن مسیر توسط خودروهای عبوری لازمه این امر حیاتی است.