55 درصد مشترکین شرکت برق جنوب استان کرمان روستاییان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود عطاری ظهر شنبه در دومین جلسه کمیته هماهنگی تحقیقات منطقه چهار کشور که به میزبانی شرکت برق جنوب استان کرمان برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر برق رسانی به 16 شهرستان در جنوب استان کرمان توسط این شرکت انجام می شود که جمعیتی بالغ بر یک میلیون و 390 هزار نفر را شامل می شود.

وی افزود: از این جمعیت، 44 درصد در مناطق شهری و مابقی در روستاها سکونت دارد.

عطاری با بیان اینکه در برخی از شهرستانها مانند اسلام آباد، 90 درصد مشترکین روستایی هستند، بیان داشت: تا پایان سال گذشته، 407 هزار مشترک از خدمات شرکت برق جنوب استان کرمان بهره مند شده اند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان از وجود 16 هزار کیلومتر شبکه فشار قوی و 10 هزار کیلومتر شبکه فشار ضعیف نیز در استان خبر داد و بیان داشت: مساحت تحت پوشش خدمات این شرکت، پنج هزار کیلومترمربع بوده که از این لحاظ در کشور مقام هفتم را داریم.

وی افزود: از لحاظ طول شبکه نیز رتبه پنجم کشوری، تعداد چاه های کشاورزی، رتبه هفتم و میزان مصرف انرژی در چاه های کشاورزی رتبه چهارم در کشور به شرکت برق جنوب استان کرمان اختصاص دارد.

عطاری با بیان اینکه شرکت برق جنوب استان کرمان از لحاظ تعداد روستاهای برقدار در کشور رتبه دوم را کسب کرده است، اظهار داشت: 88 درصد مشترکین این شرکت، خانگی، دو درصد مشترکین کشاورزی و مابقی تجاری و صنعتی هستند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان ادامه داد: همچنین 49 درصد فروش انرژی ما در بخش کشاورزی و 30 درصد در بخش خانگی بوده است.

