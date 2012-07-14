  1. استانها
  2. سمنان
۲۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۱۲

در شاهرود/

آذربایجان شرقی قهرمان رقابت های کاراته بانوان کشور شد

آذربایجان شرقی قهرمان رقابت های کاراته بانوان کشور شد

شاهرود-خبرگزاری مهر: تیم آذربایجان شرقی قهرمان رقابتهای کاراته بانوان کشور "سبک شین دای" شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های کاراته بانوان کشور "سبک شین دای" با حضور 341 کاراته کا از 13 استان در ورزشگاه تختی شاهرود برگزار شد.

در این مسابقات، تیم آذربایجان شرقی با کسب 15 طلا، هشت نقره و 22 برنز مقام اول را از آن خود کرد و تیم مازندران با کسب 12 طلا، 18 نقره و 27 برنز دوم شد.

تیم تهران با کسب 10 طلا، هشت نقره و 22 برنز و خوزستان با کسب 10 طلا، هفت نقره و 4 برنز مشترکا مقام سوم را کسب کردند.

همچنین تیم کرمان کاپ اخلاق این رقابت ها را از آن خود کرد.

این مسابقات که به مدت دو در ورزشگاه تختی شاهرود برگزار شد صبح روز شنبه به کار خود پایان داد.

کد مطلب 1649568

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها