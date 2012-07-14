آذربایجان شرقی قهرمان رقابت های کاراته بانوان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های کاراته بانوان کشور "سبک شین دای" با حضور 341 کاراته کا از 13 استان در ورزشگاه تختی شاهرود برگزار شد.

در این مسابقات، تیم آذربایجان شرقی با کسب 15 طلا، هشت نقره و 22 برنز مقام اول را از آن خود کرد و تیم مازندران با کسب 12 طلا، 18 نقره و 27 برنز دوم شد.

تیم تهران با کسب 10 طلا، هشت نقره و 22 برنز و خوزستان با کسب 10 طلا، هفت نقره و 4 برنز مشترکا مقام سوم را کسب کردند.

همچنین تیم کرمان کاپ اخلاق این رقابت ها را از آن خود کرد.

این مسابقات که به مدت دو در ورزشگاه تختی شاهرود برگزار شد صبح روز شنبه به کار خود پایان داد.