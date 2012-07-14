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۲۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۴۷

قربان در گفتگو با مهر:

مدارس عشایر و شهری در کیفیت آموزشی فاصله جدی ندارند

مدارس عشایر و شهری در کیفیت آموزشی فاصله جدی ندارند

نیشابور - خبرگزاری مهر: معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: خیمه‌های عشایر با مدارس شهری در کیفیت آموزشی فاصله جدی ندارند و صرف برخورداری از فضا و تجهیزات موجب آموزش با کیفیت نمی‌شود.

فاطمه قربان در اردوگاه کشوری شهید رجایی نیشابور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: وجود معلمان توانمند که روش‌های آموزشی با کیفیت می‌توانند ارائه بدهند به مراتب اثربخش‌تر و کارآمدتر است در کلاس و صرف وجود فناوری‌های نوین و سخت‌افزاری نتیجه‌بخش نیست.

او اظهار داشت: خوشبختانه در بین دانش‌آموزان عشایر رتبه‌های علمی خوبی را شاهد هستیم و در پذیرش کنکور رشد قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند.

وی با اشاره به بومی گزینی در استخدام اخیر این وزارت‌خانه و انتخاب برترین‌های بومی برای ادامه خدمت در مناطق خود تصریح کرد: در مناطق عشایری و روستایی جوانان دارای توانمندی و قابلیت فراوان وجود دارند که با این بومی گزینی قدم موثری در محرومیت‌زدایی این مناطق انجام شد.

معاون آموزش ابتدایی مقام عالی وزارت آموزش و پرورش همچنین با تاکید بر سیاسیت حاکمیت برنامه‌های قرآنی در مقطع ابتدایی اضافه کرد: 500 مدرسه قرآنی برای مهرماه در کشور راه‌اندازی می‌شود.

قربان تصریح کرد: در پایه‌های اول، دوم و سوم ابتدایی از مهرماه علاوه بر سایر دروس دو ساعت قرآن نیز در طول هفته اصافه می‌شود.

وی با اشاره به تعطیلی پنج‌شنبه‌ها بیان داشت: هدف وزارت آموزش و پرورش تربیت دانش‌آموزان قرآنی و عامل به قرآن است.

وی تصریح کرد: ورزش‌های ژیمناستیک، شنا، طناب‌ورز، پینگ‌پنگ و دو میدانی به ترتیب برای دانش‌آموزان مقطع دوم تا ششم ابتدایی پیش‌بینی شده است.

کد مطلب 1649571

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