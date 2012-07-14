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۲۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۱۱

باباپور:

محور فرعی زنجان - گیلان به راه اصلی تبدیل می شود

محور فرعی زنجان - گیلان به راه اصلی تبدیل می شود

زنجان-خبرگزاری مهر: مدیرکل راه وشهرسازی استان زنجان گفت: با اجرای این پروژه ارتباط استان زنجان با استان گیلان ارتقاء یافته وراه فرعی به اصلی تبدیل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،  حافظ باباپور در بازدید از محور ارتباطی زنجان _ منجیل با اشاره معاون وزیردر امور مجلس ورئیس تلفیق بودجه وزارت راه وشهرسازی، با اشاره به اینکه این محور ارتباطی شامل چهار قطعه است افزود: قطعه اول این محوراز سه راهی بناب تا روستای ذاکر به طول 7 کیلومتر بوده که هم اکنون مورد بهره برداری قرار گرفته وقطعه دوم با اعتبار 13 میلیارد و 300 میلون ریال 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی ادامه داد: درقطعه سوم، از سرخه دیزج به گیلوان، 22 کیلومتر می باشدکه با هزینه کردن 58 میلیارد ریال اعتبار 95 درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده است و دو میلیارد ریال دیگر نیز برای اتمام آن مورد نیاز است.
 
باباپور با اشاره به قطعه چهارم این محورکه بین گیلوان – منجیل می باشد ادامه داد: این مسیر هم که به طول 12کیلومتر است با اعتبار3میلیارد و900 میلیون ریال حدود92 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

باباپور افزود: با به بهره برداری رسیدن این پروژه مرکز شهرستان طارم به زنجان 10 کیلومتر نزدیک تر شده و عبور ومرور روان تر خواهد شد.

محفوظی، معاون وزیردر امور مجلس ورئیس تلفیق بودجه وزارت راه وشهرسازی در پایان بازدید از این پروژه با ابراز خرسندی از روند اجرایی آن، جهت تسریع درجریان پرداخت ما بقی اعتبارات قول مساعد داد.
 
کد مطلب 1649577

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