شرکتهای توزیع برق در کرمان با بخش دانشگاهی ارتباط تنگاتنگ دارد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شجاعی ظهر شنبه در دومین جلسه کمیته هماهنگی تحقیقات منطقه چهار کشور که به میزبانی شرکت برق جنوب استان کرمان برگزار شد، بیان داشت: خوشبختانه به خصوص در دو دهه اخیر، فعالیتهای گسترده ای در زمینه تحقیقات و پژوهش در شرکتهای توزیع برق استان کرمان انجام شده است.

وی افزود: در این خصوص همچنین، ارتباط تنگاتنگ و همکاری و هماهنگی مطلوبی بین صنعت و دانشگاه در حوزه تحقیقات در حوزه صنعت برق برقرار شده است که امیدواریم نهادینه شود.

شجاعی اظهار داشت: با این وجود، شرکت های برق در چند سال اخیر با توجه به بودجه ای که اختصاص داده می شود، نتوانستند بر حسب توانمندی و نیروی کارآمدی که دارند، در حوزه تحقیقات وارد عمل شوند.

وی تصریح کرد: تحقیقات نشان دهنده پویایی یک شرکت است اما به دلیل کمبود بودجه ها، بسیاری از پروژه های ما معطل می مانند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق شمال استان کرمان همچنین به دستاوردهای مطلوب این نشست ها اشاره کرد و گفت: این جلسات ادامه خواهد داشت و از توانمندیهای اعضای شرکتهای توزیع برق در حوزه تحقیقات و پژوهش، استفاده خواهد شد.