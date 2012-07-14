هتک حرمت نوامیس مردم / آل خلیفه اخلاق را زیر پا گذاشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه الوفاق گزارش داد: نظامیان تا دندان مسلح آل خلیفه با یورش به منزلی در منطقه "کرزکان" بحرین پس از شکستن درب این منزل و تخریب همه اثاثیه آن، اقدام به شکست درب حمامی کردند که زن بحرینی مشغول دوش گرفتن در آن بود.

الوفاق بیان کرد: مزدوران آل خلیفه با ارزشهای انسانی، آداب و سنن بیگانه اند و دست به اقدامت وحشیانه ای می زنند. این زن بحرینی صدمه روحی دیده است.

شایان ذکر است که نظامیان آل خلیفه عصر جمعه علاوه بر به کارگیری گازهای سمی، اقدام به بازداشت مردم و حمله به منازل مردم کردند.

از سوی دیگر علامه "الغریفی" از علمای برجسته بحرینی با اشاره به اقدامات سرکوبگرانه رژیم بحرین گفت : سیاستهای رژیم در مبارزه با این قیام الهی ره به جایی نمی برد.

وی افزود: رژیمها باید با مردم خود مدارا کنند و به خواسته های مسالمت آمیز آنها پاسخ مثبت دهند تا اوضاع آنها بحرانی نشود.

الغریفی بیان کرد: به کارگیری زور و خشونت، ادامه بازداشتها، سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز و انحلال جمعیتها بسیار خطرناک است.

از سوی دیگر "جواد فیروز" عضو الوفاق گفت : من از ایستادگی این ملت برای دستیابی به کرامت، آزادی و حقوقش خجالت می کشم.

"خلیل المرزوق" عضو جمعیت الوفاق نیز اظهار داشت : مردم خواستار امنیت، کرامت، برابری هستند و حکومت هیچ شخص یا خانواده ای را نمی پذیرند.

وی بیان کرد: حمله به منازل قبل از آمدن تیمونی و ییتس(افسران انگلیسی) وجود نداشت، این در حالی است که آنها برای اجرای توصیه های کمیته حقیقت یاب موسوم به بسیونی به بحرین آمده اند.

المرزوق گفت: اگر وزیر کشور از حمله به منازل مردم اطلاع دارد که مصیبت است اگر هم اطلاع ندارد که مصیبتی بزرگتر است. وزیر کشور به خوبی می داند که حمله به منازل مردم از نظر شرعی و قانونی حرام است.