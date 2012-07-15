جزئیات 2 بسته ویژه وام 3200 میلیاردی برای خوداشتغالان و کار خانگی

محمدحسین فروزان مهر در گفتگو با مهر از جدیدترین برنامه ها و سیاست های مربوط به مشاغل خانگی خبر داد و گفت: قرار است بزودی بانک ها جزئیات بسته ویژه قرض الحسنه تسهیلات به توسعه طرح های شماغل خانگی را ارائه کنند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای عالی اشتغال، تا زمان تخصیص منابع جدید شبکه بانکی به مشاغل خانگی، مانده تسهیلات سال 90 به طرح های اشتغال زای خانگی پرداخت می شود.

فروزان مهر، خاطر نشان کرد: سال گذشته که پرداخت 2000 میلیارد تومان به توسعه مشاغل خانگی از سوی سیستم بانکی کشور برنامه ریزی شده بود، تا زمان اعلام سیاست های جدید بانکی ادامه می یابد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود: یکی از پیش بینی ها و برنامه های امسال شورای عالی اشتغال در زمینه مشاغل خانگی، ادامه پرداخت تسهیلات سال گذشته و همچنین تصویب دوباره مبلغ 2000 میلیارد تومان در سال جاری بوده است.

وی تاکید کرد: البته در مذاکراتی که با بانک مرکزی صورت دادیم عنوان شد که منابع قرض الحسنه زیادی در قانون بودجه سال جاری پیش بینی شده است که باید بانک ها برای پرداخت آن برنامه ریزی کنند.

به گفته فروزان مهر، با این حال قرار است بانک ها شرایطی را فراهم کنند که مبلغ 2000 میلیارد تومان برای پرداخت به طرح های اشتغال زای خانگی در سال جاری نیز تصویب و پرداخت شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در زمینه اختصاص منابع جدید به طرح های خوداشتغالی نیز از برنامه ریزی برای پرداخت 1200 میلیارد تومان منابع به طرح های خوداشتغالی خبر داد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیان داشت: به صورت کلی قرار است با مشاغل خانگی به میزان 3200 میلیارد تومان به خوداشتغالی و توسعه مشاغل خانگی اختصاص یابد.

وی در پایان سخنانش، تاکید کرد که برنامه ریزی نحوه پرداخت 3 هزار و 200 میلیارد تومان تسهیلات به مشاغل خانگی و خوداشتغالی با بانک مرکزی خواهد بود.