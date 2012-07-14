خودکفایی در تولید 150نمونه تجهیزات مخابراتی/ حمایت از تولیدات داخلی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی پور در نشست خبری که در راستای تشریح فعالیت‌های ستاد حمایت از تولیدات بومی فناوری اطلاعات و ارتباطات تشکیل شد، با اشاره به طراحی مدل و الگویی برای برقراری تنظیم ارتباط بین تولید و مصرف که در نهایت منتج به مدیریت واردات و تولید داخلی می‌شود، اظهار داشت: هدف اصلی این ستاد حمایت از تولیدکنندگان داخلی است به نحوی که در سال جاری بالغ بر 6 محصول اصلی با حمایت وزارت ارتباطات و مرکز تحقیقات مخابرات ایران آماده تولید شده است.

وی این محصولات را شامل نرم افزار طراحی شبکه‌های مخابراتی، SDHنوری در دو سطح STM1و STM4، SDHرادیویی و شبکه‌های مخابرات نوری دانست و تصریح کرد: تلاش این وزارتخانه آشنایی اپراتورها با توانمندی داخلی و برقراری ارتباط بین تولیدکنندگان در این بخش است که در این راستا درخواست‌های جدید برای محصولات جدید به کار گرفته خواهد شد. همچنین در این زمینه از مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی نیز کمک به عمل خواهد آ‌مد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تجاری سازی تولیداتی که تا کنون به مرز انبوه رسیده‌اند در اولویت کاری این وزارتخانه قرار دارد، از خودکفایی ایران در تولید تجهیزات هسته مراکز فرستنده و گیرنده شبکه‌های مخابراتی خبر داد و گفت:‌ تمامی تلاش این است که این محصولات در داخل کشور به کار گرفته شود و از ورود تجهیزات مشابه خارجی جلوگیری به عمل آید.

تقی پور با اشاره به حمایت‌های مالی و پرداخت کم بهره برای شرکت‌های فناور که تولید داخلی انجام می‌دهند ادامه داد: در این ارتباط از محل وام وجوه اداره شده با تولید کنندگان داخلی قرارداد منعقد می‌شود.

وی همچنین طراحی مدل کمیته واردات اقلام وارداتی را از دیگر مصوبات کمیته حمایت از تولیدات بومی فاوا عنوان کرد و گفت:‌ استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای شبکه‌های اپراتورهای موجود از دیگر اقدامات ستاد بومی سازی فاوا است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه هم اکنون تفاهمنامه 3میلیارد دلاری میان پست بانک و صندوق توسعه ملی منعقد شده است، گفت: شرکت‌های حائز شرایط دریافت این تسهیلات می تواند از طریق پست بانک نسبت به دریافت وجوه در نظر گرفته شده اقدام کنند.

وی سهم مخارج فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در سال 2010را 15 هزار میلیارد و 800 میلیون تومان عنوان کرد و گفت:‌ این رقم 4.9 درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد که با وجود پروژه‌های در دست اقدام این رقم سال به سال رو به افزایش خواهد بود.

تقی پور به مهر گفت: تدوین بسته‌های حمایتی، حمایت‌های علمی، فنی، مقرراتی و قانونی، حمایت برای آغاز تولید انبوه، اعطای وام کم بهره، پرداخت مابه‌التفاوت هزینه دریافتی و نیز مشارکت در پروژه‌هایی که مرکز تحقیقات مخابرات به اتمام رسانده‌اند از جمله برنامه‌های حمایتی وزارت ارتباطات در جهت حمایت از تولید ملی خواهد بود.

وی با بیان اینکه هم اکنون ایران در زمینه تولید 150 قلم کالای ارتباطی و مخابراتی به خودکفایی رسیده است، ادامه داد:‌ هم اکنون انواع کابل‌های مخابراتی، تجهیزات غیرفعال در شبکه‌ها، آنتن، دکل مخابراتی، کانکس، سوئیچ، منابع تغذیه، سیستم های انتقال و نرم افزارهای مربوط به امنیت شبکه و صورتحساب گیری به طور کل در داخل تولید می‌شود و به هیچوجه ورود آنها به کشور مجاز نخواهد بود و ثبت سفارش نمی‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: تنها بخشی از تجهیزات شبکه‌های ارتباطی و فناوری‌ اطلاعات که تولید آن در داخل میسر نبوده و پاسخگوی نیاز فعلی نیست به صورت مدیریت شده و محدود وارد کشور می‌شود.

وی ورود نرم افزارهای خارجی امنیت را خلاف امنیت عمومی عنوان کرد و گفت: طراحی و مدیریت شبکه ها از طرق مختلف و به صورت داخلی انجام می‌شود و از نظر تایید نمونه و استانداردسازی نیز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاسیس آزمایشگاه‌هایی در مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها ساز و کارهای مناسبی در این زمینه به کار گرفته است.

وی در خصوص تجهیزات پدافند غیرعامل و خودکفایی در این عرصه به اعمال کنترل‌های امنیتی اشاره کرد و گفت: در این زمینه تولیدات را منوط به تولیدات داخلی می کنیم و ملاحظات پدافند غیرعامل در حوزه طراحی و ساخت مراکز و تامین تجهیزات و کنترل خواهد بود.

تقی پور با بیان اینکه بیشترین آزادسازی در حوزه این وزارتخانه صورت گرفته است، از صدور 1855 پروانه به بخش خصوصی و غیردولتی خبر داد و گفت:‌ حمایت از بخش خصوصی در کنار مباحث حاکمیتی و امنیتی به صورت کاملاً رقابتی و بدون تبعیض از مهمترین دغدغه‌های این وزارتخانه است به طوری که تمامی پروژه‌ها از طریق برگزاری مناقصه و مزایده انجام شده است و در مواردی که قائل به ترک تشریفات بوده‌ایم به طور قطع استثنایی وجود داشته است.

وی در پاسخ به این سئوال مهر مبنی بر برنامه های این وزارتخانه برای حمایت از شرکت های کوچک و SMEها گفت: بخشی از وام‌های وجوه ارایه شده در عرصه خدمات و شبکه به این شرکت ها تعلق می‌گیرد اما باید توجه داشت که امروز نیاز کشور به ایجاد شرکت‌های بزرگ و تولیدکننده‌های قدر است و شرکت‌های کوچک باید در کنار هم قرار گیرند تا محصولات اساسی شبکه‌های ارتباطی را تولید کنند و در حال حاضر عدم وجود شرکت‌های بزرگ در این بخش مشکلی است که باید به آن توجه شود.