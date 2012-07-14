دلایل استفاده غیرمجاز از شبکه برق در کرمان به صورت علمی بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید مهدوی نیا، ظهر شنبه در دومین جلسه کمیته هماهنگی تحقیقات منطقه چهار کشور که به میزبانی شرکت برق جنوب استان کرمان برگزار شد، گفت: رویکرد حوزه تحقیقات شرکت برق جنوب کرمان افزایش سطح دانش اعضا و کارکنان و پاسخگویی به مشکلات اساسی شرکت در حوزه بهره برداری بوده است.

وی افزود: با توجه به اینکه فارغ التحصیلان دانشگاهی، نیاز مبرم به آموزش های عملی دارند، بحث تحقیقات می تواند در این زمینه نقش موثری را ایفا کند.

مهدوی نیا با بیان اینکه انجام کارهای تحقیقاتی می تواند به رشد و شکوفایی علمی پرسنل و کارکنان شرکت کمک کند، گفت: از سال 86 تاکنون، 242 طرح تحقیقاتی در شرکت برق جنوب کرمان پیگیری شده است.پ

وی ادامه داد: همچنین هشت پروژه در دست انجام و هفت پروژه به اتمام رسیده است.

این مسئول در ادامه به اولویت های تحقیقاتی شرکت برق جنوب استان کرمان طی سال جاری اشاره کرد و بیان داشت: انجام تحقیقات در زمینه آسیب پذیری لرزه ای تاسیسات لرزه ای از جمله این اولویتها است.

معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت برق جنوب استان کرمان با اشاره به وجود 87 هزار انشعاب غیرمجاز در جنوب استان کرمان در سال 86، اظهار داشت: این انشعابات در حال حاضر به 10 هزار انشعاب کاهش یافته که بررسی و شناسایی علل استفاده غیرمجاز از شبکه برق دراولویت فعالیت های تحقیقاتی شرکت طی سال جاری قرار دارد.

وی از برگزاری سمینارهای داخلی توسط گروه تحقیقات شرکت برق جنوب کرمان نیز خبر داد و بیان داشت: در بخش تهیه و ارسال مقالات، در حالی که در سال 87 کل مقالات 29 عدد بوده این میزان در سال گذشته به 115 مقاله رسیده است.

مهدوی نیا به انتشار چند عنوان کتاب در حوزه صنعت برق توسط این شرکت نیز اشاره کرد و اظهار داشت: کنترل کیفیت تجهیزات در سیستم توزیع برق، آموزش کاربردی GIS، مروری بر رله های توزیع و کتابی شامل مجموعه مقالات ارایه شده در کنفرانسها و سمینارها از جمله این کتابها بوده است.

