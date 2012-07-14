آغار نخستین برداشت خوشه های طلایی برنج در گیلان / ترویج فرهنگ حجاب در جامعه

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج بنیادی افزود: برداشت برنج از نوع زودرس غریب در 50 هکتار از مزارع روستای فخرآباد لشت نشاء و رقم هاشمی در سطح پنج هزار متر مربع از شالیزارهای روستای نرکه املش از دیروز آغاز شده است.

وی پیش بینی کرد: از 238 هزار هکتار از شالیزارهای استان گیلان افزون بر یک میلیون و 100 هزار تن شلتوک برداشت شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گیلان ادامه داد: شالیکاران گیلانی 38 درصد برنج کشور را تامین می کنند.

رعایت حجاب سرلوحه زندگی زن مسلمان

امام جمعه کلاچای در خطبه های نماز جمعه خواستار رعایت کامل پوشش و حجاب اسلامی در جامعه شد و بر ضرورت ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه شد.

حجت الاسلام علی احمدی اظهارداشت: عدم رعایت عفاف و حجاب یکی از بزرگترین آسیبهای امروز جوامع مسلمان است و زنان مسلمان باید حجاب و پاکدامنی را سرلوحه زندگی خود قرار دهند.

وی همچنین با اشاره به دیدار زنان اندیشمند جهان اسلام با رهبر معظم انقلاب اسلامی عنوان کرد: این حضور پرشور نشان دهنده جایگاه رفیع ولایت فقیه در میان مسلمانان راستین است.

امام جمعه کلاچای در ادامه با اشاره به سالروز تشکیل شورای نگهبان یادآورشد: این شورا نبض قانون اساسی است و تمامی قوانین را بر اساس شرع اسلام تائید و یا رد می کند.

مهارت آموزی برای رونق تولید ملی ضرورتی اجتناب ناپذیر

نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: گسترش آموزشهای فنی و حرفه ای و مهارت آموزی برای حمایت از تولید ملی، حمایت ازکار و سرمایه ایرانی امری ضروریست.

آیت الله زین العابدین قربانی افزود: برای تحقق شعار محوری حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی بر آن تاکید دارند، تربیت نیروهای کارآزموده و ماهر ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی همچنین با بیان این که گیلان در صنعت و کشاورزی توانمندیهای زیاد دارد، اظهارداشت: برای استفاده بهتر از این توانمندیها و سریعتر شدن روند توسعه پایدار باید نیروهای زبده و متخصص پرورش داد و مسئولیت سازمان فنی و حرفه ای برای این کار مسئولیتی بزرگ و سنگین است.

امام جمعه رشت با اشاره به اینکه مهارت آموزی و آموزشهای فنی و حرفه ای باید متناسب با نیازها و توانمندیهای هر منطقه باشد، تصریح کرد : تربیت جوانان ماهر و بکارگیری آنها در بخش های مختلف تولیدی علاوه بر بهتر شدن روند تولید معضل مهم بیکاری را نیز تا حد زیادی رفع خواهد کرد.

تفاهم نامه همکاری بین فنی وحرفه ای، سازمان چای و کرم ابریشم

دو تفاهم نامه همکاری بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با شرکت پرورش کرم ابریشم ایران و سازمان چای کشور منعقد شد.

بر اساس این دو تفاهمنامه نیروهای خلاق و کارآمد در نوغانداری و چای در مراکز فنی و حرفه ای آموزش می بینند و امکان تحصیلات تکمیلی آنها در مراکز آموزش علمی - کاربردی نیز فراهم خواهد شد.

رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور در حاشیه انعقاد این تفاهم نامه ها گفت: با امضای تفاهنامه همکاری این سازمان با شرکت پرورش کرم ابریشم ایران و سازمان چای کشور زمینه افزایش بهره وری بهتر نیروی کار روستایی، تولید و فرآوری بهتر محصولات و ایجاد اشتغال فراهم می شود.

مدیر عامل شرکت پرورش کرم ابریشم ایران نیز اظهارداشت: امضای این تفاهم نامه در راستای اجرای مفاد آئین نامه ساماندهی صنعت نوغانداریست و موجب تقویت این صنعت و صنایع وابسته به آن خواهد شد.

رئیس سازمان چای امضای تفاهم نامه با سازمان فنی و حرفه ای را در رفع مشکلات ساختاری چای به ویژه در زمینه صنایع تبدیلی، تکمیلی و بسته بندی موثر دانست.

فرمانداران 16 شهرستان گیلان در تالش گردهم آمدند

فرمانداران 16 شهرستان گیلان دیروز در شهرستان تالش گردهم آمدند تا در ششمین همایش فرمانداران استان شرکت کنند، توسعه فعالیتهای عمرانی، پیگیری مشکلات، اشتغالزایی، تشکیل قرارگاه فرهنگی و سفرهای شهرستانی از مهمترین محورهای این نشست بود.

استاندار گیلان در این نشست با اشاره به ضرورت تشکیل قرارگاه فرهنگی در شهرستانها از فرمانداران خواست در اسرع وقت نسبت به تشکیل دبیرخانه این ستاد برای ساماندهی امور فرهنگی اقدام کنند.

مهدی سعادتی سفرهای شهرستانی مدیران دستگاههای اجرایی را فرصت مناسبی برای توسعه عمرانی در شهرستانهای کمتر توسعه یافته دانست و افزود: پیگیری مصوبات این سفرها برای همه مدیران دستگاههای اجرایی الزامیست.

وی همچنین سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعت، کشاورزی، دامداری و خدمات را گامی موثر در ایجاد اشتغال بیشتر در شهرستانها دانست و اظهارداشت: فرمانداران باید ضمن نظارت بیشتر بر روند اجرای طرحهای عمرانی نسبت به تنظیم بازار و بهداشت و درمان مردم حساسیت بیشتری داشته باشند.

سید ولی الله عظمتی فرماندار رشت و دبیرکارگروه فرمانداران گیلان نیز هدف از این نشستها را بررسی توانمندیها و پیگیری مشکلات شهرستانها اعلام کرد.

میرزا حسینعلی زاده فرماندار تالش نیز که میزبان این نشست بود، گفت: تلاش برای بهره مندی بیشتر روستائیان از نعمت آب سالم و بهداشتی، برق، گاز و جادههای مناسب از اولویتهای کاری فرمانداران در روستاهاست.

برگزاری یادواره 56 شهید بازکیاگوراب لاهیجان

سردار احمدیان از یادگاران دفاع مقدس در این مراسم گفت: زنده نگه داشتن یاد شهدا باعث می شود فضای حاکم بر کشور بیشتر به سمت حفظ ارزشها در حرکت باشد.

وی افزود: آبرو و عزت ایران اسلامی مرهون خون پاک شهداست و نسل جوان کشور باید با درک فرهنگ ایثارگر این روحیه مقدس را در خود حفظ و تقویت کند.

برگزاری یادواره 36 شهید منطقه کاکرود شهرستان رودسر

مشاور عالی رئیس کمیته امداد کشور در این مراسم گفت: یادواره شهدا فرصتی مناسب برای بیان دلاوری های فرزندان ملت در دوران دفاع مقدس است و ایران اسلامی به برکت خون شهدا راه خود را که راه عزت و اقتدار است با قدرت ادامه خواهد داد.

برگزاری یادواره سردار شهید حاج ابراهیم رضوانی از فرماندهان سپاه قدس گیلان

همچنین یادواره سردار شهید حاج ابراهیم رضوانی از فرماندهان سپاه قدس گیلان در زادگاهش لشت نشاء برگزار شد.

سردار سید ضیاء الدین حزنی مشاور فرمانده کل سپاه و فرمانده قرارگاه سازندگی کوثر در این مراسم گفت: رزمندگان کشور در دوران دفاع مقدس با دست خالی در مقابل تسلیحات جنگی دشمنان ایستادند و رشادت های آنان باعث شد تا ایران اسلامی امروز به یکی از امن ترین کشورهای دنیا تبدیل شود.

دستگری پسرقاچاقچی با همکاری پدر

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گیلان گفت: شخص مواد فروشی که خانواده خود و ساکنان یک محله در رشت را حسابی کلافه کرده بود در نهایت با همکاری پدرش با پلیس صبح پنج شنبه گذشته دستگیر شد.

سرهنگ فرهاد فلاح کریمی با اشاره به اینکه از این قاچاقچی دو کیلو حشیش کشف شده است از خانوادهها خواست در مبارزه با مواد مخدر با پلیس همکاری کنند تا این مواد افیونی در جامعه ریشه کن شود.