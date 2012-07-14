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۲۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۳۲

صادقی اعلام کرد:

95 درصد معلولین آذربایجان شرقی تحت پوشش بیمه پایه هستند

95 درصد معلولین آذربایجان شرقی تحت پوشش بیمه پایه هستند

تبریز - خبرگزاری مهر : مدیرکل سازمان بهزیستی آذربایجان شرقی از مشمولیت 95 درصد معلولین استان تحت پوشش بیمه خبر داد.

به گزارش خبرنگار  مهر ، محمد رضا صادقی ظهر امروز شنبه در نشست مطبوعاتی سازمان بهزیستی افزود:سازمان بهزیستی یکی از دستگاه های دولتی است که تا کنون توانسته معمولآ در همه فعالیت های خود در کشور رتبه برتر را کسب کند.

وی در همین راستا افزود: افرادی که از خدمات بهزیستی استفاده می کنند 20 میلیارد تومان چه به صورت های مستمری و چه به صورت موردی مشمول خدمات سازمان فوق الذکر قرار می گیرند.

وی گفت: شعار سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی در سال 91، توانمندسازی معلولین با رویکرد حمایت از کار و سرمایه ایرانی با تاسی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و در راستای اجرای سیاست های قانون پنجم توسعه است.

صادقی افزود: برنامه هایی که سازمان بهزیستی به مناسبت هفته بهزیستی در نظر دارد عبارت از افتتاح نمایشگاه توانمندی های مدد جویان ، بازدید از منازل مددجویان ، تجلیل از خیرین این حوزه ، افتتاح مرکز مشاوره ژنتیکی افق است.

وی در پایان سخنان گفت: کمیته تخصصی بررسی و حل مشکلات کودکان دچار اوتیسم نیز تشکیل شده که امید است با شناسایی به موقع این کودکان و حل مشکلات آنان به وظیفه خطیر خود در جامعه عمل کنند.

کد مطلب 1649603

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