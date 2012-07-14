به گزارش خبرنگار مهر، بر این اساس بازی های گروه چهارم مسابقات فوتبال قهرمانی دختران نوجوان کشور به میزبانی هیئت فوتبال استان گلستان و از روز بیست و ششم تیر ماه آغاز می شود و دختران فوتبالیست قمی در گام نخست با تیم مرکزی دیدار می کنند.



حضور دختران فوتبالیست قمی در گروه چهارم مسابقات قهرمانی کشور



این در حالی است که با توجه به قرعه کشی انجام شده، تیم فوتسال دختران رده سنی نوجوانان قم در مرحله گروهی با تیم های مازندران، مرکزی و زنجان در گروه چهارم رقابت ها قرار دارند و برای صعود باید با هر سه حریف مسابقه بدهد.



با توجه به اینکه رقابت های گروه چهارم در سه روز متوالی برگزار می شود، دختران فوتبالیست قمی در دومین دیدار خود روز چهارشنبه بیست و هشتم تیرماه به مصاف مازندران می رود و یک روز بعد برابر تیم فوتبال دختران زنجان صف آرایی می کنند.



بهترین نفرات حال حاضر فوتبال دختران رده سنی نوجوانان قم که حاصل تلاش و دلسوزی مربیان این رشته است در ترکیب تیم فوتبال دختران قم حضور دارند و با توجه به آمادگی و استعداد بسیار بالایی که این تیم دارد، قم تلاش می کند یکی از مدعیان قهرمانی باشد.



نخستین حضور دختران فوتبالیست قمی در رقابت‌های کشوری



دختران فوتبالیست قمی در حالی برای نخستین بار حضور در مسابقات فوتبال دختران رده سنی نوجوانان قهرمانی کشور را تجربه می‌کنند که قم در سه چهار سال اخیر با تلاش‌ها و پیگیری‌های بسیار خوبی که در هیئت فوتبال استان قم در حالی انجام است، پیشرفت‌های بسیار خوبی در فوتبال و فوتسال داشته است.



البته به سبب محدودیت‌هایی که برای ورزش بانوان به خصوص فعالیت بانوان ورزشکار در فضاهای باز ورزشی در استان قم وجود دارد، در این سال‌ها رشته فوتبال هنوز نتوانسته است توانمندی واقعی خود را در بین بانوان قمی نشان بدهد.



در مقابل این رشته فوتسال است که در این سال‌ها علاوه بر رشد و پیشرفت بیشتر نسبت به فوتبال، توانسته است در رقابت‌های لیگ فوتسال باشگاه‌های کشور و همچنین مسابقات فوتسال قهرمانی کشور حتی طعم شیرین قهرمانی را نیز بچشد.



دو قهرمانی قم در فوتسال دختران و بانوان کشور در سال 90



در سال 1390 تیم فوتسال دختران قم در رقابت‌های فوتسال دختران نوجوان زیر 16 سال کشور که مرحله نهایی آن به میزبانی هیئت فوتبال قم در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم به انجام رسید، با عبور از سد تمامی حریفان به مقام قهرمانی دست یافت.



این در حالی است که تیم فوتسال بانوان قم نیز در رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتسال بانوان باشگاه‌های کشور که با شرکت تیم‌های مدعی به انجام رسید و مرحله نهایی آن نیز در گرمسار برگزار شد، با شکست تمامی رقبای خود در جایگاه نخست ایستاد و قهرمان کشور شد تا به لیگ دسته اول نیز راه یابد.

