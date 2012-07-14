سوخت گیری با اعمال شاقه در دمای 50 درجه/ پلدختریها کلافه شدند!

یک راننده تاکسی که از وضعیت موجود در تنها جایگاه سی ان جی پلدختر به ستوه آمده است به خبرنگار مهر گفت: واقعا ایستادن در صف طولانی سوخت گاز در هوای گرم پلدختر کاری سخت و طاقت فرساست.

بهزاد سیفی افزود: روزانه چهار تا پنج ساعت از وقت خود را صرف ایستادن در صف جایگاه "سی ان جی" شهر پلدختر می کنیم و بعد از گذشت این مدت با دست خالی جایگاه را ترک و راهی خانه می شویم.

یک راننده دیگر حرف های همکار خود را پی می گیرد و با اعتراض می گوید : علافی و اتلاف وقت و ضرر و زیان و شرمندگی در نزد زن و فرزند تنها عایدی و ارمغان ماست که با استمرار این وضعیت به خانه می بریم.

یک راننده تاکسی که در هوای گرم و سوزان در صف "سی ان جی" ایستاده است به خبرنگار مهر گفت: در این هوای سوزان ساعتها در صف سوخت گاز در تنها جایگاه پلدختر می ایستیم و سرانجام با اعلام خرابی جایگاه آه از نهادمان بلند می شود و دست خالی و با اعصابی خراب راهی خانه می شویم.

وی افزود: تو را به خدا مشکلات ما را به گوش مسئولان برسانید شاید فرجی حاصل شود و ما را از این وضعیت اسف بار و زجر آور نجات دهند واقعا دیگر امید به رفع مشکل این جایگاه را نداریم.

وی ادامه داد: مسئولان شرکت پخش فرآورده های نفتی استان باید هر چه سریعتر تدابیری در این زمینه بیندیشند پرا که وقتی ماشین که تنها وسیله نان آور خانه است سوخت ندارد باید چه کار کرد و به کجا شکایت برد تا مشکلات حل شود.

یک راننده کرمانشاهی نیز که از وضعیت موجود تنها جایگاه سوخت گاز پلدختر با پمپچی جایگاه اعتراض می کند، گفت: در کجای دنیا سراغ دارید که 6 ساعت در صف بمانیم و سپس با گذشت این هم وقت و تحمل گرمای طاقت فرسا اعلام کنند که جایگاه خراب است.

سجاد امرایی افزود: هر وقت مسافر از کرمانشاه به پلدختر می آوریم خاطره تلخ ساعتها ماندن در صف سوخت گاز برایم تداعی می شود و دوست ندارم که به پلدختر بیایم زیرا می دانم آمدن همان و معطلی و دست خالی و اعصاب خرابی همان.

وی گفت: مگر مسئولان مربوطه در خواب فرو رفته اند که این صفهای طولانی را نمی بینند و اقدامی در راستای رفع مشکل نمی کنند.

امام جمعه پلدختر نیز در این رابطه با تاکید بر اینکه تنها جایگاه "سی ان جی" این شهرستان فرسوده است، افزود: این شهرستان در مسیر جاده بین المللی شمال - جنوب قرار گرفته و دارای 40 روستا است که این جایگاه فرسوده پاسخگوی نیاز خودرو های گاز سوز نیست.

حجت الاسلام علی محمد لروند گفت: صفهای طولانی "سی ان جی" از تمام جهات مشکل آفرین است که این امر موجب کلافگی مردم در گرمای 50 درجه، اتلاف وقت، انرژی و نارضایتی مردم مسئولان با توجه به شعار امسال حمایت از کار و تولید داخلی مشکلات مردم را که ببینند رفع کنند.

وی افزود: با تماس تلفنی که با مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی استان لرستان گرفته شد مسایل و مشکلات خرابی پی در پی و نارضایتی رانندگان را منعکس کردیم که وعده دادند موضوع را پیگیری کرده و در آینده نزدیک مشکل جایگاه سوخت گاز پلدختر حل شود.

امام جمعه پلدختر ضمن قدردانی از تلاش خوب و انعکاس مطلوب مشکلات مردم توسط خبرگزاری مهر در پلدختر خواستار پیگیری و انعکاس مشکل جایگاه سوخت گاز تا حصول نتیجه نهایی و رفع مشکل شد و گفت: انتظار و توقع و خواسته مردم پیگیری و انعکاس مشکلات از سوی رسانه هاست.