به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، بنیامین بن الیعازر از "محمد حسین طنطاوی" رئیس شورای نظامی مصر خواست که اختیارات محمد مرسی رئیس جمهور این کشور را کاهش دهد و با گروه های اسلامی مقابله کند.

وی افزود: رهبران ارتش مصر به طور دائم با اسرائیل در ارتباط هستند و درباره مسائل مورد اهتمام طرفین رایزنی می کنند.

بن الیعازر در عین حال اعلام کرد که اخوان المسلمین انعطاف پذیر است و آمادگی گفتگو با هر طرفی حتی تل آویو را دارد، اما افکار و عقاید آنها برای اسرائیل خطرناک است.

این وزیر صهیونیست افزود: اخوان المسلمین بذر نفرت از اسرائیل را در دل مردم مصر می کارد.