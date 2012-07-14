تامین امنیت پارکها توسط پلیس شهرداری/ برخی خودشان لباسشان را پاره می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم ظهر شنبه در حاشیه پانزدهمین همایش معاونان اجتماعی نیروی انتظامی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در بحث گرانی و تورم وظیفه مستقل نداریم اما با احتکار و کم فروشی که جرم محسوب می شود، برخورد می کنیم و در صورت بروز مشکل اطلاعات را در اختیار مسئولان قرار می دهیم. یکی از وظایف ما رصد بازار و اطلاع اتفاقاتی است که می تواند منجر به حادثه شود. به عنوان مثال خشکسالی در اصفهان در سال گذشته باعث شد مسائلی در این استان پیش بیاید. اگر چه هنوز هم خشکسالی ادامه دارد.

وی افزود: در مسائل اقتصادی هم رصد می کنیم و هم به دستگاه های امنیت یو مسئول اطلاع رسانی لازم را انجام می دهیم.

احمدی مقدم در پاسخ به سئوالی در خصوص جمع نکردن قلیانها در قهوه خانه ها گفت: وظیفه برخورد با قلیان بر عهده ستاد مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت است. اگر چه پلیس اماکن در طرحهای این ستاد شرکت می کند. گام اول برخورد مسئولان خود صنف و ادارات بهداشت است و در صورتیکه اخطارهای صنفی جدی گرفته نشد نیروی انتظامی وارد می شود. نمی دانم چرا برخی ها می خواهند نیروی انتظامی را در صف اول قرار دهند در صورتیکه ما در صف دوم هستیم.

وی با بیان اینکه برنامه های پلیس در رسانه ملی کارآیی لازم را دارد تاکید کرد: صرف داشتن یک برنامه در تلویزیون برای ما مهم نیست و هر گاه شاهد افزایش تلفات وسفر هستیم به منظور اثرگذاری بهتر این برنامه ها را پخش می کنیم اگر چه با نوآوری ها از جمله پخش صحنه های دلخراش سعی می کنیم بازدارندگی لازم را ایجاد کنیم. صدا و سیما از پلیس به خاطر برنامه سفر به خیر هزینه پخش دریافت نمی کند اگر چه ما هم به آموزش اجتماعی که وظیفه پلیس است کمک می کنیم.

فرمانده ناجا با اعلام اینکه تلفات رانندگی در ماه اخیر اندکی افزایش یافته است، اظهار داشت: آمارهای مرگ در صحنه اندکی افزایش یافته و این موضوع غیر طبیعی نیست چرا که سفرها قبل و بعد از ماه رمضان افزایش می یابد و سفر در این ماه 50 درصد کاهش می یابد. 80 درصد تلفات رانندگی تابستان در دو ماه قبل و بعد از ماه رمضان رخ می دهد.

احمدی مقدم با اعلام اینکه از این پس در صورت آغاز فعالیت یگان انتظامی شهرداری حراست و کنترل پارکها بر عهده این یگان خواهد بود گفت: مصوبه راه اندازی یگان انتظامی شهرداری را از ستاد کل نیروهای مسلح دریافت کردیم و زمینه های لازم را برای فعالیت این یگان فراهم کرده ایم. از سال آینده یگان انتظامی شهرداری فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و تامین امنیت تفرجگاه ها بر عهده این یگان خواهد بود.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص تناقض آمار پلیس و دستگاه قضایی گفت: همانگونه که دادستان کل کشور اعلام کرد ممکن است یک پرونده چندین بار در دادگاه های مختلف مطرح شود و مورد رسیدگی قرار گیرد. ما ضابط قوه قضائیه هستیم و 99 درصد پرونده های ارسالی از سوی پلیس است. طلاق و مهریه باعث شده است تا پرونده های زیادی در دادگاه ها افزایش یابد. به زودی آمارهای یازده ساله وقوع جرم در کشور را منتشر می کنیم.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به تورهای شاد با تورهای غیر اخلاقی مخالف هستند گفت: تورهای شاد گردشگری باید شاد باشد و اخلاقیات در آن رعایت شود در هر توری که اخلاقیات رعایت نشوند با آنها برخورد می کنیم.

وی در پایان با اعلام اینکه وضعیت ویترین مغازه ها بهتر شده است، گفت: کنترل صنفهای لباس فروشی انجام می شود اما ممکن است فردی لباسی را بخرد و آن را کوتاه یا تغییراتی را در آن اعمال کند.